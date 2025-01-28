Орешки со сгущенкой как в детстве

В сливочное масло комнатной температуры, т.е оно должно быть мягкое, добавляем соль, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером 2-3 минуты.

Затем по одному вводим яйца комнатной температуры и перемешиваем.

Добавили одно яйцо, перемешали, добавляете второе и перемешиваем до однородной консистенции.

К масляной массе просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

Я тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой ножи.

Тесто готово.

Далее делаем заготовки - шарики весом не больше 6 гр, поэтому лучше воспользоваться весами.

У меня из этого количества теста получилось около 140 шариков.

Прогреваем орешницу и выпекаем 6-8 минут.

Если выпекать 6 минут, то орешки будут светлые и мягкие.

Если тесто выпекать 8 минут, то орешки будут темные (зажаренные) и хрустящие.

Если половинки получаются с неровными краями, то излишки теста убираем, а при желании ровный край можно сделать при помощи мелкой терки.

Далее готовим начинку.

Вареную сгущенку комнатной температуры взбиваем миксером 3 минуты до гладкой однородной массы.

Добавляем обжаренные и измельченные (при помощи блендера, насадкой ножи) грецкие орехи.

Перемешиваем до однородной консистенции и перекладываем в кондитерский мешок (без насадки).

Сгущенкой с орехами наполняем каждую половинку и соединяем их.

Десерт готов!

Орешки нужно хранить в таре с крышкой и тогда на 2 и 3 день они ещё вкуснее)



Кушать подано!