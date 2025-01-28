Орешки со сгущенкой как в детстве

Ингредиенты
- сливочное масло - 200 г
- соль - щепотка
- сахар - 120 г
- ванильный сахар - 10 г
- яйца - 2 шт.
- мука - 450 г
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- для начинки:
- варёное сгущенное молоко - 400 г
- грецкие орехи - 100 г
Рецепт приготовления
В сливочное масло комнатной температуры, т.е оно должно быть мягкое, добавляем соль, сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером 2-3 минуты.
Затем по одному вводим яйца комнатной температуры и перемешиваем.
Добавили одно яйцо, перемешали, добавляете второе и перемешиваем до однородной консистенции.
К масляной массе просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
Я тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой ножи.
Тесто готово.
Далее делаем заготовки - шарики весом не больше 6 гр, поэтому лучше воспользоваться весами.
У меня из этого количества теста получилось около 140 шариков.
Прогреваем орешницу и выпекаем 6-8 минут.
Если выпекать 6 минут, то орешки будут светлые и мягкие.
Если тесто выпекать 8 минут, то орешки будут темные (зажаренные) и хрустящие.
Если половинки получаются с неровными краями, то излишки теста убираем, а при желании ровный край можно сделать при помощи мелкой терки.
Далее готовим начинку.
Вареную сгущенку комнатной температуры взбиваем миксером 3 минуты до гладкой однородной массы.
Добавляем обжаренные и измельченные (при помощи блендера, насадкой ножи) грецкие орехи.
Перемешиваем до однородной консистенции и перекладываем в кондитерский мешок (без насадки).
Сгущенкой с орехами наполняем каждую половинку и соединяем их.
Десерт готов!
Орешки нужно хранить в таре с крышкой и тогда на 2 и 3 день они ещё вкуснее)
Кушать подано!
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