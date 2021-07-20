Современное прочтение салата «Провансаль»

Рецепт приготовления

Капусту тонко нашинкуйте.

Перец и лук нарежьте тонкой соломкой.

Чеснок пропустите через давилку.

Положите овощи в салатник, посолите, добавьте сахар и молотый перец и тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.

Полейте оливковым маслом и уберите в холодильник на пару часов, после чего можно подавать к столу.

Кушать подано!