Современное прочтение салата «Провансаль»

Ингредиенты
- ½ небольшого кочана молодой капусты
- по небольшому кусочку сладких перцев разных цветов
- 1 синяя луковица
- 1 зубок чеснока
- ½ лимона
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- немного молотого черного перца
- 3 ст.л. оливкового масла
Рецепт приготовления
Капусту тонко нашинкуйте.
Перец и лук нарежьте тонкой соломкой.
Чеснок пропустите через давилку.
Положите овощи в салатник, посолите, добавьте сахар и молотый перец и тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.
Полейте оливковым маслом и уберите в холодильник на пару часов, после чего можно подавать к столу.
Кушать подано!
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