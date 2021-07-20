Четыре вкуса

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Современное прочтение салата «Провансаль»

Фото к рецепту: Салат «провансаль» -современное прочтение

Ингредиенты

  • ½ небольшого кочана молодой капусты
  • по небольшому кусочку сладких перцев разных цветов
  • 1 синяя луковица
  • 1 зубок чеснока
  • ½ лимона
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • немного молотого черного перца
  • 3 ст.л. оливкового масла

Рецепт приготовления

Капусту тонко нашинкуйте.

Чеснок пропустите через давилку.

Положите овощи в салатник, посолите, добавьте сахар и молотый перец и тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.

Полейте оливковым маслом и уберите в холодильник на пару часов, после чего можно подавать к столу.

Кушать подано!

Фото рецепта

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