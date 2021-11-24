Готовим хачапури из слоеного теста с сулугуни и сосисками

слоеное тесто (любое)

сосиски - 8 шт.

сыр сулугуни - 300 гр.

яйца - 2 шт.

яйцо для смазывания

Рецепт приготовления

Слоеное тесто разморозить и раскатать в квадрат примерно 25х25 см.

По бокам кладем сосиски и заворачиваем края во внутрь, хорошо защипываем.

Смазываем все яйцом.

Сверху выкладываем большой слой сулугуни и ставим в духовку на 10-15 минут (температура 180 градусов).

Достаем из духовки и разбиваем в центр по яйцу, вокруг посыпаем сыром сулугуни.

Ставим в духовку на 10 минут (температура 180 градусов).

Кушать подано!