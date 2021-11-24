Готовим хачапури из слоеного теста с сулугуни и сосисками

Ингредиенты
слоеное тесто (любое)
сосиски - 8 шт.
сыр сулугуни - 300 гр.
яйца - 2 шт.
яйцо для смазывания
Рецепт приготовления
Слоеное тесто разморозить и раскатать в квадрат примерно 25х25 см.
По бокам кладем сосиски и заворачиваем края во внутрь, хорошо защипываем.
Смазываем все яйцом.
Сверху выкладываем большой слой сулугуни и ставим в духовку на 10-15 минут (температура 180 градусов).
Достаем из духовки и разбиваем в центр по яйцу, вокруг посыпаем сыром сулугуни.
Ставим в духовку на 10 минут (температура 180 градусов).
Кушать подано!
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