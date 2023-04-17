Четыре вкуса

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Рецепт нежной рыбы, запечённой с ананасами

Фото к рецепту: Рыба запеченная с ананасами

Ингредиенты

  • зубатка - 1300 кг.
  • ананасы консервированные - 1 банка.
  • морковь - 1 шт.
  • помидоры коктейльные - 12 шт.
  • сыр голландский - 150 гр.
  • сметана - 2 ст.л.
  • майонез - 1 ст.л.
  • яйца - 3 шт.
  • горчица французская - 1 ст.л.
  • растительное масло, соль.

Рецепт приготовления

1. Рыбу нарезать на порционные куски.

2. Ананас нарезать на куски, помидоры перерезать на половинки, морковь и сыр натереть на мелкой терке.

3. Для заливки: взбить венчиком яйца, добавить сыр, сметану, майонез, горчицу, все перемешать.

4. Форму смазать растительным маслом, выложить на дно формы рыбу, посолить, на рыбу кладу морковь, затем помидоры и сверху кусочки ананаса, залить заливкой, разровнять, накрыть фольгой, сделать в фольге проколы и отправить в духовку разогретую до 180 С на 25 минут, затем снять фольгу и запекать еще 10 минут до румяной корочки.

Кушать подано!

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