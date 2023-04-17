Рецепт нежной рыбы, запечённой с ананасами

1. Рыбу нарезать на порционные куски.

2. Ананас нарезать на куски, помидоры перерезать на половинки, морковь и сыр натереть на мелкой терке.

3. Для заливки: взбить венчиком яйца, добавить сыр, сметану, майонез, горчицу, все перемешать.

4. Форму смазать растительным маслом, выложить на дно формы рыбу, посолить, на рыбу кладу морковь, затем помидоры и сверху кусочки ананаса, залить заливкой, разровнять, накрыть фольгой, сделать в фольге проколы и отправить в духовку разогретую до 180 С на 25 минут, затем снять фольгу и запекать еще 10 минут до румяной корочки.

Кушать подано!