Готовим эклеры с заварным кремом

Рецепт приготовления

В сотейник наливаем воду, добавляем щепотку соли и сливочное масло.

Доводим до кипения.

Добавляем муку и интенсивно перемешиваем.

Получившийся комочек теста греем в сотейнике еще одну-две минуты, не забывая помешивать, после чего убираем с огня и даем тесту немного остыть.

По одному вбиваем в тесто яйца, тщательно перемешивая.

Количество яиц названо примерное, так как зависит от размера яиц.

Поэтому ориентируемся по консистенции теста: оно должно быть густым, тягучим и свисать с лопатки в форме треугольника, не стекая вниз.

Тесто помещаем в кондитерский мешок и на противень отсаживаем эклеры.

Для удобства кончик эклера можно отрезать влажными ножницами.

Если останутся неровности, их можно пригладить смоченными в воде пальцами.

Отправляем эклеры в заранее разогретую до 180 градусов духовку (в режиме верх-низ) на 35-40 минут.

Тесто должно как следует подрумяниться.

Духовку во время выпекания не открываем и эклеры раньше времени не вытаскиваем, иначе они осядут.

Желтки растираем с сахаром и крахмалом.

В сотейнике доводим молоко до кипения и даем ему немного остыть.

После чего тоненькой струйкой вливаем к желткам, постоянно помешивая.

После того как влили все молоко и перемешали до однородной массы, выливаем ее обратно в сотейник и ставим на огонь. Крем интенсивно помешиваем - на огне он очень быстро загустеет.

Как только это произойдет - выключаем огонь и добавляем в крем сливочное масло комнатной температуры.

Еще раз все перемешиваем до однородной массы и заварной крем готов.

Этот крем можно сделать шоколадным - достаточно добавить растопленную плитку шоколада и все тщательно перемешать.

Начиняем наши эклеры кремом.

Кушать подано!