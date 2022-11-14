Готовим эклеры с заварным кремом

Ингредиенты
- 250 мл. воды
- 100 гр. сливочного масла
- 180 гр. муки
- щепотка соли
- 4 яйца
- 2 желтка
- 50 гр. сахара
- 25гр крахмала
- 250 мл. молока
- 40 гр. сливочного масла
- 100 гр. шоколада (по желанию)
Рецепт приготовления
В сотейник наливаем воду, добавляем щепотку соли и сливочное масло.
Доводим до кипения.
Добавляем муку и интенсивно перемешиваем.
Получившийся комочек теста греем в сотейнике еще одну-две минуты, не забывая помешивать, после чего убираем с огня и даем тесту немного остыть.
По одному вбиваем в тесто яйца, тщательно перемешивая.
Количество яиц названо примерное, так как зависит от размера яиц.
Поэтому ориентируемся по консистенции теста: оно должно быть густым, тягучим и свисать с лопатки в форме треугольника, не стекая вниз.
Тесто помещаем в кондитерский мешок и на противень отсаживаем эклеры.
Для удобства кончик эклера можно отрезать влажными ножницами.
Если останутся неровности, их можно пригладить смоченными в воде пальцами.
Отправляем эклеры в заранее разогретую до 180 градусов духовку (в режиме верх-низ) на 35-40 минут.
Тесто должно как следует подрумяниться.
Духовку во время выпекания не открываем и эклеры раньше времени не вытаскиваем, иначе они осядут.
Желтки растираем с сахаром и крахмалом.
В сотейнике доводим молоко до кипения и даем ему немного остыть.
После чего тоненькой струйкой вливаем к желткам, постоянно помешивая.
После того как влили все молоко и перемешали до однородной массы, выливаем ее обратно в сотейник и ставим на огонь. Крем интенсивно помешиваем - на огне он очень быстро загустеет.
Как только это произойдет - выключаем огонь и добавляем в крем сливочное масло комнатной температуры.
Еще раз все перемешиваем до однородной массы и заварной крем готов.
Этот крем можно сделать шоколадным - достаточно добавить растопленную плитку шоколада и все тщательно перемешать.
Начиняем наши эклеры кремом.
Кушать подано!
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