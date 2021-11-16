Немецкий салат с картошкой и солеными огурцами

Ингредиенты
- картофель - 4 шт.
- огурец соленый (маринованный) - 3 шт.
- сметана - 3 ст.л.
- лук красный - 1/2 шт.
- сок лимона - 2 ст.л.
- горчица зернистая - 1 ст.л.
- зелень - 20 г.
- ветчина (или копченая грудинка) - 200 г.
- уксус 9% - 2 ст.л.
- масло оливковое - 2 ст.л.
- перец черный молотый -
- соль -
- соль (для маринования лука) - 1/3 ч.л.
- сахар (для маринования лука) - 1/3 ч.л.
- вода горячая (для лука) - 100 мл.
Рецепт приготовления
Лук нарезать. Залить кипятком (примерно 100 мл.). Добавить уксус и по 1/3 чайной ложки сахара и соли. Оставить мариноваться на 5 минут.
Картофель отварить в "мундире". Очистить. Нарезать кубиком.
Переложить в салатник.
Добавить оливковое масло и лимонный сок. Посолить и поперчить по вкусу. Аккуратно перемешать.
Огурцы нарезать ломтиками. Добавить к картофелю.
Ветчину нарезать кубиком. Отправить в салатник.
Лук отжать от воды и добавить в салатник.
Нарезать зелень (можно использовать любую по вкусу). Добавить в салатник.
Кушать подано!
Свежие комментарии