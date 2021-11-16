Четыре вкуса

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Немецкий салат с картошкой и солеными огурцами

Фото к рецепту: Салат немецкий картофельный с солеными огурцами

Ингредиенты

  • картофель - 4 шт.
  • огурец соленый (маринованный) - 3 шт.
  • сметана - 3 ст.л.
  • лук красный - 1/2 шт.
  • сок лимона - 2 ст.л.
  • горчица зернистая - 1 ст.л.
  • зелень - 20 г.
  • ветчина (или копченая грудинка) - 200 г.
  • уксус 9% - 2 ст.л.
  • масло оливковое - 2 ст.л.
  • перец черный молотый -
  • соль -
  • соль (для маринования лука) - 1/3 ч.л.
  • сахар (для маринования лука) - 1/3 ч.л.
  • вода горячая (для лука) - 100 мл.

Рецепт приготовления

Лук нарезать. Залить кипятком (примерно 100 мл.). Добавить уксус и по 1/3 чайной ложки сахара и соли. Оставить мариноваться на 5 минут.

Картофель отварить в "мундире". Очистить. Нарезать кубиком.

Переложить в салатник.

Добавить оливковое масло и лимонный сок. Посолить и поперчить по вкусу. Аккуратно перемешать.

Огурцы нарезать ломтиками. Добавить к картофелю.

Ветчину нарезать кубиком. Отправить в салатник.

Лук отжать от воды и добавить в салатник.

Нарезать зелень (можно использовать любую по вкусу). Добавить в салатник.

Кушать подано!

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