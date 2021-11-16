Немецкий салат с картошкой и солеными огурцами

Рецепт приготовления

Лук нарезать. Залить кипятком (примерно 100 мл.). Добавить уксус и по 1/3 чайной ложки сахара и соли. Оставить мариноваться на 5 минут.

Картофель отварить в "мундире". Очистить. Нарезать кубиком.

Переложить в салатник.

Добавить оливковое масло и лимонный сок. Посолить и поперчить по вкусу. Аккуратно перемешать.

Огурцы нарезать ломтиками. Добавить к картофелю.

Ветчину нарезать кубиком. Отправить в салатник.

Лук отжать от воды и добавить в салатник.

Нарезать зелень (можно использовать любую по вкусу). Добавить в салатник.

Кушать подано!