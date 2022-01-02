Пицца под соусом карри с курицей

тесто:

мука - 650 гр.

вода - 200 мл.

молоко - 200 мл.

дрожжи сухие - 1 ч.л.

сахар - 3 ч.л.

оливковое масло - 3 ст.л.

соль - 1 ч.л. с горкой

базилик - 1 ст.л.

томатный соус:

томаты нарезанные в с/с - 1 банка 400 гр.

чеснок - 2 зуб.

оливковое масло - 2 ст.л.

базилик - 1 ч.л.

сахар - 2 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

начинка:

курица - 1 филе

паприка - 1 шт.

сыр - горсть

чеддер - горсть

ананас - 2 кольца на пиццу

соус карри при подаче:

майонез - 5 ст.л.

сметана - 2 ст.л.

карри порошок - 2 ч.л.

куркума - 1-2 щепотки

сахар - 2 ч.л.

лимонный перец - 0,5 ч.л.

соль

1. Тесто готовится как в первой пицце,его хватит на 3 пиццы. Смешать муку,базилик или орегано,соль.

2. Дрожжи с сахаром развести в тёплой воде и влить в муку.

3. Замесить,влить тёплое молоко.

4. Когда соберётся ком теста,влить струйкой масло. Готовое тесто накрыть и поставить в тёплое место подойти.

5. Отделить подошедшее тесто,скатать в шар на столе с мукой.

6. Надавить в центре ладонью и проворачивать по кругу.

7. Вытягивать кончиками пальцев тесто до бортиков.

8. Бортики сформировать по кругу.

9. Вытягиваем тесто,поворачивая по кругу.

10. Добиваемся одинаково тонкого дна.

11. Подкинуть пласт теста и поймать на кулаки.

12. Для начинки отварить куриное филе,нарезать тонкими кружками паприку. Хватит на 2 пиццы.

13. Натереть два вида сыра. Этот чеддер.120 г на 2 пиццы.

14. Нарезать кружочки ананаса. Здесь консервированный.

15. Для соуса накалить чеснок в масле. Можно крупно.

16. Вылить к чесноку банку томатов кусочками,сахар,соль,базилик.

17. Нагреть,пробить блендером до однородности. Данного соуса хватит на все 3 пиццы.

18. Нанести соус на тесто.

19. Насыпать два вида сыра.

20. Кусочки курицы и бекона положить на сыр.

21. Между ними ананас.

22. Сверху колечки паприки. Поставить в разогретую до 220* духовку,потом убавить до 200*.

23. Эта пицца выпекалась на камне для пиццы-26 см в диаметре около 15 минут.

24. С такой начинкой вышло 2 пиццы: на камне и на перевёрнутом противне,здесь на фото,она больше диаметром-30 см.

25. Для подачи приготовим карри соус. Смешать весь состав.

26. Поместить соус в кондитерский пакет,отрезать маленький кончик.

27. Нанести тонкой струйкой соус по готовой пицце. Можно просто макать кусочки пиццы в соус в домашней обстановке.