Пицца под соусом карри с курицей
Ингредиенты
тесто:
мука - 650 гр.
вода - 200 мл.
молоко - 200 мл.
дрожжи сухие - 1 ч.л.
сахар - 3 ч.л.
оливковое масло - 3 ст.л.
соль - 1 ч.л. с горкой
базилик - 1 ст.л.
томатный соус:
томаты нарезанные в с/с - 1 банка 400 гр.
чеснок - 2 зуб.
оливковое масло - 2 ст.л.
базилик - 1 ч.л.
сахар - 2 ч.л.
соль - 0,5 ч.л.
начинка:
курица - 1 филе
паприка - 1 шт.
сыр - горсть
чеддер - горсть
ананас - 2 кольца на пиццу
соус карри при подаче:
майонез - 5 ст.л.
сметана - 2 ст.л.
карри порошок - 2 ч.л.
куркума - 1-2 щепотки
сахар - 2 ч.л.
лимонный перец - 0,5 ч.л.
соль
Фото рецепта
1. Тесто готовится как в первой пицце,его хватит на 3 пиццы. Смешать муку,базилик или орегано,соль.
2. Дрожжи с сахаром развести в тёплой воде и влить в муку.
3. Замесить,влить тёплое молоко.
4. Когда соберётся ком теста,влить струйкой масло. Готовое тесто накрыть и поставить в тёплое место подойти.
5. Отделить подошедшее тесто,скатать в шар на столе с мукой.
6. Надавить в центре ладонью и проворачивать по кругу.
7. Вытягивать кончиками пальцев тесто до бортиков.
8. Бортики сформировать по кругу.
9. Вытягиваем тесто,поворачивая по кругу.
10. Добиваемся одинаково тонкого дна.
11. Подкинуть пласт теста и поймать на кулаки.
12. Для начинки отварить куриное филе,нарезать тонкими кружками паприку. Хватит на 2 пиццы.
13. Натереть два вида сыра. Этот чеддер.120 г на 2 пиццы.
14. Нарезать кружочки ананаса. Здесь консервированный.
15. Для соуса накалить чеснок в масле. Можно крупно.
16. Вылить к чесноку банку томатов кусочками,сахар,соль,базилик.
17. Нагреть,пробить блендером до однородности. Данного соуса хватит на все 3 пиццы.
18. Нанести соус на тесто.
19. Насыпать два вида сыра.
20. Кусочки курицы и бекона положить на сыр.
21. Между ними ананас.
22. Сверху колечки паприки. Поставить в разогретую до 220* духовку,потом убавить до 200*.
23. Эта пицца выпекалась на камне для пиццы-26 см в диаметре около 15 минут.
24. С такой начинкой вышло 2 пиццы: на камне и на перевёрнутом противне,здесь на фото,она больше диаметром-30 см.
25. Для подачи приготовим карри соус. Смешать весь состав.
26. Поместить соус в кондитерский пакет,отрезать маленький кончик.
27. Нанести тонкой струйкой соус по готовой пицце. Можно просто макать кусочки пиццы в соус в домашней обстановке.
28. Края всех готовых пицц смазать оливковым маслом.
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