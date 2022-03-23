Рецепт диетического оливье

Ингредиенты
- для приготовления я использовал:
- куриное филе - 300 гр
- репа - 200 гр
- морковь - 200 гр
- огурец маринованный - 300 гр
- зеленый лук - 60 гр
- укроп - пучок
- майонез диетический
Рецепт приготовления
Репу очищаем, нарезаем кубиком и заливаем холодной водой, примерно на 4 часа, каждый час меняя воду. Куриное филе отвариваем до полной готовности, а также отвариваем морковь, которую предварительно очищаем и нарезаем кубиком.
Огурец маринованный нарезаем кубиком, лук и укроп нарезаем мелко. Смешиваем все ингредиенты и заправляем диетическим майонезом.
Выкладываем на порционную тарелку при помощи салатного кольца. Приятного вам аппетита!
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