Рецепт диетического оливье

Рецепт приготовления

Репу очищаем, нарезаем кубиком и заливаем холодной водой, примерно на 4 часа, каждый час меняя воду. Куриное филе отвариваем до полной готовности, а также отвариваем морковь, которую предварительно очищаем и нарезаем кубиком.

Огурец маринованный нарезаем кубиком, лук и укроп нарезаем мелко. Смешиваем все ингредиенты и заправляем диетическим майонезом.

Выкладываем на порционную тарелку при помощи салатного кольца. Приятного вам аппетита!