Четыре вкуса

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Рецепт диетического оливье

Фото к рецепту: Оливье диетический

Ингредиенты

  • для приготовления я использовал:
  • куриное филе - 300 гр
  • репа - 200 гр
  • морковь - 200 гр
  • огурец маринованный - 300 гр
  • зеленый лук - 60 гр
  • укроп - пучок
  • майонез диетический

Рецепт приготовления

Репу очищаем, нарезаем кубиком и заливаем холодной водой, примерно на 4 часа, каждый час меняя воду. Куриное филе отвариваем до полной готовности, а также отвариваем морковь, которую предварительно очищаем и нарезаем кубиком.

Огурец маринованный нарезаем кубиком, лук и укроп нарезаем мелко. Смешиваем все ингредиенты и заправляем диетическим майонезом.

Выкладываем на порционную тарелку при помощи салатного кольца. Приятного вам аппетита!

Фото

Оливье диетический: шаг 1Оливье диетический: шаг 2

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