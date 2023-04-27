Рецепт куриного рулета в беконе с грибами

1. Нарезаем лук кубиками и пластинами грибы. Жарим на растительном масле лук до золотистого цвета,добавляем грибы,солим и перчим.Все перемешиваем и жарим до тех пор пока не испарится вся жидкость .

2. Куриное филе нарезаем тонкими пластинами и отбиваем с двух сторон.

3. На пищевую пленку выкладываем пластины бекона ,сверху куриное отбитое филе ,слегка солим,смазываем творожным сыром ,а также поверх сыра выкладываем с одной стороны шампиньоны. Сворачиваем при помощи пленки в плотный рулет.(более наглядно как формировать рулет можно посмотреть в коротеньком видео ниже...)

4. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем рулет.Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Запекаем до румяности.

Кушать подано!