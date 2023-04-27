Рецепт куриного рулета в беконе с грибами

Ингредиенты
- куриное филе -700 гр.
- бекон копченый -500 гр.
- шампиньоны -250 гр.
- лук -1 шт.
- творожный сыр -100 гр.
- соль
- перец молотый
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
1. Нарезаем лук кубиками и пластинами грибы. Жарим на растительном масле лук до золотистого цвета,добавляем грибы,солим и перчим.Все перемешиваем и жарим до тех пор пока не испарится вся жидкость .
2. Куриное филе нарезаем тонкими пластинами и отбиваем с двух сторон.
3. На пищевую пленку выкладываем пластины бекона ,сверху куриное отбитое филе ,слегка солим,смазываем творожным сыром ,а также поверх сыра выкладываем с одной стороны шампиньоны. Сворачиваем при помощи пленки в плотный рулет.(более наглядно как формировать рулет можно посмотреть в коротеньком видео ниже...)
4. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем рулет.Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Запекаем до румяности.
Кушать подано!
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