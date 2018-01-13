Четыре вкуса

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Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Дизайн свадебных тортов за несколько лет очень часто менялся от самых шикарных узоров до так называемых голых тортов.

Что же будет в тредне в 2018 году?

Австралийский дизайнер свадебных тортов Файе Кэхил рассказал, что самой главной тенденцией будут украшения, напоминающие произведения искусства.

«Абстракт станет основной темой для украшения свадебных тортов. Будут нарисованные шоколадные шарики, паруса, окрашенные отделки, брызги, капли, паруса и так далее», — отметила дизайнер.

Она также отметила, что невесты все больше заказывают торты с огромными сахарными цветами.

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

Вот какой дизайн свадебных тортов будет востребован этой зимой

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