Как приготовить куриное филе c сыром в винном соусе

Куриное мясо — одно из самых простых и доступных для готовки. Во-первых, его можно купить в любом продуктовом магазине. Во-вторых, его можно очень быстро и просто приготовить. В-третьих, существует множество способов приготовления куриного мяса — один другого вкуснее. О них мы и расскажем в этой статье.

Если вы умеете пользоваться плитой и кухонным ножом, то, скорее всего, хотя бы раз в жизни готовили куриное мясо. Более того, знаете, что есть не один способ приготовления куриного мяса — и каждый по-своему вкусный. Сегодня мы решили подобрать необычные и очень вкусные рецепты приготовления куриного мяса: два из итальянской кухни и один из французской. Ну, что ж, приступим!

Куриное филе в лимонно-винном соусе с сыром — итальянский рецепт 4 больших куриных филе

1 чашка молока

1 чашка белого вина

5 столовых ложек сладкого ликера

1 чашка куриного бульона

1 чашка хлебных крошек для панировки

1 чашка тертого твердого сыра, например Парменталь, «Король гурман» или Звенигородский

1 лимон, нарезанный тонкими ломтиками

Треть чашки свежевыжатого лимонного сока

1 чашка оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Измельченная петрушка Каждое филе разрежьте на 2 части и слегка отбейте. Залейте отбитые филе молоком и оставьте на 40 минут. В другой тарелке перемешайте хлебные крошки, тертый сыр и зелень. Кусочки филе достаньте из молока и обваляйте в сырно-хлебной смеси. На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и поджарьте каждое филе (по 3-4 минуты). Залейте отбитые филе молоком и оставьте на 40 минут. В другой тарелке перемешайте хлебные крошки, тертый сыр и зелень. Кусочки филе достаньте из молока и обваляйте в сырно-хлебной смеси. На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и поджарьте каждое филе (по 3-4 минуты). Теперь пришло время духовки. Смажьте противень маслом. На противень выложите кусочки филе, сбрызните оливковым масло и на каждый кусочек филе положите по ломтику лимона. На сковороду с оливковым маслом (в котором жарилось филе) вылейте белое вино и на маленьком огне доведите до кипения. Долейте на сковороду куриный бульон и лимонный сок. Тушите, пока жидкость не испарится наполовину. Вылейте на куриные филе винный соус, потом сбрызните ликером. Запекайте куриные филе в предварительно разогретой духовке от 20 до 30 минут или до готовности. Приятного аппетита!

Куриный Кордон Блю — французский рецепт 3 куриных филе, разрезанных вдоль на 2 части

6 ломтиков твердого сыра, например Российского, Голландского или Гауды

6 ломтиков ветчины

3 столовых ложки муки

6 столовых ложек масла

Полчашки белого сухого вина

1 чашка сливок жирностью 35-40%

1 чайная ложка паприки

2 кубика куриного бульона

1 столовая ложка кукурузного крахмала

6 деревянных зубочисток Куриные филе слегка отбейте. На каждую половинку филе положите кусочек ветчины и сыра (так, чтобы ветчина и сыр не доходили до края куриного филе). Сверните филе в рулет и закрепите зубочисткой. В тарелке перемешайте муку с паприкой, обваляйте куриное филе в мучной смеси. На сковороде растопите сливочное масло и подрумяньте куриное филе со всех сторон. Теперь добавьте на сковороду вино и бульон, уменьшите огонь и тушите, пока мясо не будет готово (не дольше 30 минут). Куриные филе выложите на тарелку. В отдельной тарелке перемешайте кукурузный крахмал со сливками и выложите смесь на сковороду. Протушите. Готовым соусом полейте куриное филе. Блюдо можно подавать на стол!