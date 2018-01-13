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Как приготовить куриное филе c сыром в винном соусе

Источник: pexels.com

Куриное мясо — одно из самых простых и доступных для готовки. Во-первых, его можно купить в любом продуктовом магазине. Во-вторых, его можно очень быстро и просто приготовить. В-третьих, существует множество способов приготовления куриного мяса — один другого вкуснее. О них мы и расскажем в этой статье.

Если вы умеете пользоваться плитой и кухонным ножом, то, скорее всего, хотя бы раз в жизни готовили куриное мясо. Более того, знаете, что есть не один способ приготовления куриного мяса — и каждый по-своему вкусный. Сегодня мы решили подобрать необычные и очень вкусные рецепты приготовления куриного мяса: два из итальянской кухни и один из французской. Ну, что ж, приступим!

Куриное филе в лимонно-винном соусе с сыром — итальянский рецепт

  • 4 больших куриных филе
  • 1 чашка молока
  • 1 чашка белого вина
  • 5 столовых ложек сладкого ликера
  • 1 чашка куриного бульона
  • 1 чашка хлебных крошек для панировки
  • 1 чашка тертого твердого сыра, например Парменталь, «Король гурман» или Звенигородский
  • 1 лимон, нарезанный тонкими ломтиками
  • Треть чашки свежевыжатого лимонного сока
  • 1 чашка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Измельченная петрушка

Каждое филе разрежьте на 2 части и слегка отбейте.

Залейте отбитые филе молоком и оставьте на 40 минут. В другой тарелке перемешайте хлебные крошки, тертый сыр и зелень. Кусочки филе достаньте из молока и обваляйте в сырно-хлебной смеси. На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и поджарьте каждое филе (по 3-4 минуты).

Теперь пришло время духовки. Смажьте противень маслом. На противень выложите кусочки филе, сбрызните оливковым масло и на каждый кусочек филе положите по ломтику лимона.

На сковороду с оливковым маслом (в котором жарилось филе) вылейте белое вино и на маленьком огне доведите до кипения. Долейте на сковороду куриный бульон и лимонный сок. Тушите, пока жидкость не испарится наполовину. Вылейте на куриные филе винный соус, потом сбрызните ликером.

Запекайте куриные филе в предварительно разогретой духовке от 20 до 30 минут или до готовности. Приятного аппетита!

Как приготовить куриное филе

Куриный Кордон Блю — французский рецепт

  • 3 куриных филе, разрезанных вдоль на 2 части
  • 6 ломтиков твердого сыра, например Российского, Голландского или Гауды
  • 6 ломтиков ветчины
  • 3 столовых ложки муки
  • 6 столовых ложек масла
  • Полчашки белого сухого вина
  • 1 чашка сливок жирностью 35-40%
  • 1 чайная ложка паприки
  • 2 кубика куриного бульона
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 6 деревянных зубочисток

Куриные филе слегка отбейте. На каждую половинку филе положите кусочек ветчины и сыра (так, чтобы ветчина и сыр не доходили до края куриного филе). Сверните филе в рулет и закрепите зубочисткой. В тарелке перемешайте муку с паприкой, обваляйте куриное филе в мучной смеси.

На сковороде растопите сливочное масло и подрумяньте куриное филе со всех сторон. Теперь добавьте на сковороду вино и бульон, уменьшите огонь и тушите, пока мясо не будет готово (не дольше 30 минут). Куриные филе выложите на тарелку.

В отдельной тарелке перемешайте кукурузный крахмал со сливками и выложите смесь на сковороду. Протушите. Готовым соусом полейте куриное филе. Блюдо можно подавать на стол!

Как приготовить куриное филе

Куриное филе в панировке с двумя видами сыра — итальянский рецепт

  • 3 разрезанных пополам куриных филе
  • 1 чашка хлебных крошек для панировки
  • 2 взбитых яйца
  • 500 граммов томатного соуса или соуса для спагетти
  • 1 чашка измельченной на терке моцареллы
  • 1 чашка измельченного на терке твердого сыра, например Парменталь, Звенигородский или Пошехонский
  • Соль и перец по вкусу
  • Измельченная зелень по желанию

В одной тарелке взбейте яйца, во вторую высыпьте сухари для панировки. Очищенные и промытые половинки филе обмакните сначала в яйцо, потом в сухари. Разместите куриные филе на форме для запекания (форму для запекания слегка смазать маслом) и поставьте в предварительно разогретую духовку на 30-40 минут.

На форму для запекания вылейте половину соуса, потом выложите полуготовые куриные филе, залейте остатками соуса и сбрызните тертым сыром. Поставьте в духовку еще на 20-25 минут. Куриное филе готово. Приятного аппетита!

Как приготовить куриное филе

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