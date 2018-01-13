Бабушкин домашний хлеб

Это рецепт моей бабушки. Вернее, она всю жизнь пекла без рецепта, а записала его, когда ей стукнуло 90. У меня хлеб всегда хорошо получается по этому рецепту. Рецепт рассчитан на 3 буханки. Чтобы сохранить их свежими, 2 я сразу же замораживаю.