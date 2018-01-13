Бабушкин домашний хлеб

Это рецепт моей бабушки. Вернее, она всю жизнь пекла без рецепта, а записала его, когда ей стукнуло 90. У меня хлеб всегда хорошо получается по этому рецепту. Рецепт рассчитан на 3 буханки. Чтобы сохранить их свежими, 2 я сразу же замораживаю.
Ингредиенты
- 3 стакана (700мл) теплой воды (40 С)
- 3 ст.л. сухих активных дрожжей
- 3 ч.л. соли
- 4 ст.л. растительного масла
- 1/2 стакана (100г) сахара
- 8 стаканов (1 кг) пшеничной хлебной муки
Способ приготовления
- В большой миске смешать воду, дрожжи, соль, масло, сахар и половину муки. Тщательно перемешать, поставить в теплое место и дать подняться в 2 раза.
- Постепенно добавлять оставшуюся муку и месить, пока тесто не станет эластичным. Положить тесто в смазанную раст. маслом миску и перевернуть несколько раз, чтобы покрыть маслом. Накрыть влажной тканью. Дать подняться в два раза.
- Обмять тесто и дать постоять несколько минут. Разделить на три равные части. Сформировать буханки и выложить в три прямоугольные формы для хлеба 20x10см, смазанные маслом. Дать постоять, пока не удвоятся в размере.
- Выпекать при температуре 180 C 35 - 45 минут. Возможно, буханки придется прикрыть в конце фольгой, если верх начнет подгорать.
Дрожжи
Дрожжи в рецепте указаны сухие активные (типа САФ-левюр, не быстродействующие), или замените на 50 г свежих прессованных дрожжей.
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