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Бабушкин домашний хлеб

Это рецепт моей бабушки. Вернее, она всю жизнь пекла без рецепта, а записала его, когда ей стукнуло 90. У меня хлеб всегда хорошо получается по этому рецепту. Рецепт рассчитан на 3 буханки. Чтобы сохранить их свежими, 2 я сразу же замораживаю.

Бабушкин домашний хлеб

Ингредиенты

  • 3 стакана (700мл) теплой воды (40 С)
  • 3 ст.л. сухих активных дрожжей
  • 3 ч.л. соли
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 1/2 стакана (100г) сахара
  • 8 стаканов (1 кг) пшеничной хлебной муки

Способ приготовления

  1. В большой миске смешать воду, дрожжи, соль, масло, сахар и половину муки. Тщательно перемешать, поставить в теплое место и дать подняться в 2 раза.
  2. Постепенно добавлять оставшуюся муку и месить, пока тесто не станет эластичным. Положить тесто в смазанную раст. маслом миску и перевернуть несколько раз, чтобы покрыть маслом. Накрыть влажной тканью. Дать подняться в два раза.
  3. Обмять тесто и дать постоять несколько минут. Разделить на три равные части. Сформировать буханки и выложить в три прямоугольные формы для хлеба 20x10см, смазанные маслом. Дать постоять, пока не удвоятся в размере.
  4. Выпекать при температуре 180 C 35 - 45 минут. Возможно, буханки придется прикрыть в конце фольгой, если верх начнет подгорать.

Дрожжи

Дрожжи в рецепте указаны сухие активные (типа САФ-левюр, не быстродействующие), или замените на 50 г свежих прессованных дрожжей.

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