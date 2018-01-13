Мясной хлеб на бутерброды

Не знаете чем заменить колбасу? Предлагаю рецепт мясного хлеба, который отлично подойдет на бутерброды к завтраку либо на перекус в школу или на работу :)

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мясо - 1,5 кг (750 гр индейки и 750 гр свинины)

Вода - 225мл

Соль - 1,5ч л

Специи

Крахмал - 1.5 ст. л (23 гр)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо перемолоть на мясорубке с мелкой решетке и разные емкости.

В индейку наливаем ледяную воду и перебиваем погружным блендером до однородного состояния. Добавляем свинину, крахмал, соль (1 ч л на 1 кг мяса) и любые специи, которые любите. Хорошо перемешать и отбить.

Выкладываем в форму (дно я устелила пергаментной бумагой) и ставим в заранее разогретую духовку до 130 гр на 2,5 часа.

Дать остыть в форме и поставить в холодильник на 4-5 часов. Хорошо, тоненько режется.

Все тонкости приготовления смотрите в коротком видео рецепте