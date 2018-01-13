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Мясной хлеб на бутерброды

Мясной хлеб на бутерброды - колбаса просто "отдыхает"
Не знаете чем заменить колбасу? Предлагаю рецепт мясного хлеба, который отлично подойдет на бутерброды к завтраку либо на перекус в школу или на работу :)

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Мясо - 1,5 кг (750 гр индейки и 750 гр свинины)
  • Вода - 225мл
  • Соль - 1,5ч л
  • Специи
  • Крахмал - 1.5 ст. л (23 гр)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо перемолоть на мясорубке с мелкой решетке и разные емкости.
В индейку наливаем ледяную воду и перебиваем погружным блендером до однородного состояния. Добавляем свинину, крахмал, соль (1 ч л на 1 кг мяса) и любые специи, которые любите. Хорошо перемешать и отбить.
Выкладываем в форму (дно я устелила пергаментной бумагой) и ставим в заранее разогретую духовку до 130 гр на 2,5 часа.
Дать остыть в форме и поставить в холодильник на 4-5 часов. Хорошо, тоненько режется.
Все тонкости приготовления смотрите в коротком видео рецепте

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