Готовим ленивый хачапури с сосисками

Ингредиенты
слоеное тесто - 2 листа
сосиски - 8 шт.
сыр сулугуни - 300 гр.
яйца - 2 шт.
яйцо для смазывания
Рецепт приготовления
Тонко раскатываем слоеное тесто и вырезаем из него квадрат.
Выкладываем сосиски и накрываем их тестом, чтоб получились бортики из сосисок.
Тесто хорошо защипываем.
Бортики смазываем яйцом.
Внутрь выкладываем сыр и запекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.
Затем достаем и на расправленный сыр разбиваем по яйцу.
Вокруг посыпаем еще сыром
И отправляем в духовку до готовности белка.
Завариваем чай и наслаждаемся вкусным завтраком.
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