Готовим ленивый хачапури с сосисками

Ингредиенты

слоеное тесто - 2 листа

сосиски - 8 шт.

сыр сулугуни - 300 гр.

яйца - 2 шт.

яйцо для смазывания

Рецепт приготовления

Тонко раскатываем слоеное тесто и вырезаем из него квадрат.

Выкладываем сосиски и накрываем их тестом, чтоб получились бортики из сосисок.

Тесто хорошо защипываем.

Бортики смазываем яйцом.

Внутрь выкладываем сыр и запекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.

Затем достаем и на расправленный сыр разбиваем по яйцу.

Вокруг посыпаем еще сыром

И отправляем в духовку до готовности белка.

Завариваем чай и наслаждаемся вкусным завтраком.