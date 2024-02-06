Вкусные драники с сыром и помидорами в духовке

Ингредиенты
картошка - 4 шт.
помидор - 2 шт.
сыр - 150 г
яйцо 2 шт.
лук - 1 шт.
мука - 4 ст.л.
растительное масло
соус любой
соль и перец
зелень (петрушка или укроп) для украшения
Рецепт приготовления
Лук очистить.
Натереть на средней тёрке.
Картофель очистить.
Натереть на средней тёрке.
К луку добавить яйца, поперчить и посолить.
Перемешать.
Добавить картошку.
Перемешать.
Добавить муку.
Перемешать.
Пожарить под крышкой на растительном масле большие драники.
В форму слоями выложить драник, соус, помидоры и сыр.
Сверху драник и так слой за слоем.
Верхний драник присыпать сыром и отправить в духовку на 15 минут при температуре 190°.
Достать и украсить измельчённой зеленью.
Кушать подано!
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