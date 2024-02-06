Вкусные драники с сыром и помидорами в духовке

картошка - 4 шт.

помидор - 2 шт.

сыр - 150 г

яйцо 2 шт.

лук - 1 шт.

мука - 4 ст.л.

растительное масло

соус любой

соль и перец

зелень (петрушка или укроп) для украшения

Лук очистить.

Натереть на средней тёрке.

Картофель очистить.

Натереть на средней тёрке.

К луку добавить яйца, поперчить и посолить.

Перемешать.

Добавить картошку.

Перемешать.

Добавить муку.

Перемешать.

Пожарить под крышкой на растительном масле большие драники.

В форму слоями выложить драник, соус, помидоры и сыр.

Сверху драник и так слой за слоем.

Верхний драник присыпать сыром и отправить в духовку на 15 минут при температуре 190°.

Достать и украсить измельчённой зеленью.

Кушать подано!