Сочное мясо в рукаве в духовке с картошкой

Рецепт приготовления

1 Мясо хорошо промойте, нарежьте на порционные куски.

2 Добавьте соль, перец, паприку, листочки тимьяна, растительное масло (2 ст.л.) и все перемешайте.

3 Картофель очистите от кожуры, нарежьте крупными кусочками, если картофель мелкий, разрежьте пополам или оставьте целиком.

Морковь нарежьте кружочками, лук - полукольцами.

В миску положите овощи, добавьте специи, растительное масло (1-2 ст.л.) и перемешайте.

4 Разогрейте духовку до 180 градусов, на противень положите рукав для запекания, положите в него картошку, затем мясо вместе со специями и маслом, добавьте в рукав для сочности немного воды (100-120 мл.)

Уберите в духовку на 1 час 15 минут запекаться.

Нужно сделать несколько проколов в рукаве, чтобы выходил пар.

5. Выньте рукав из духовки, не открывая дайте мясу отдохнуть 10 минут, затем положите на блюдо.

Кушать подано!