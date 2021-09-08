Сочное мясо в рукаве в духовке с картошкой

Ингредиенты
- свинина (шейка) - 1 кг.(можно любое мясо)
- картофель - 700 гр.
- растительное масло - 3-4 ст.л.
- лук репчатый - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- паприка - 1 ч.л.
- тимьян - 2 веточки
- соль
- перец
- вода - 100-120 мл. (по желанию для сочности)
- специи
Рецепт приготовления
1 Мясо хорошо промойте, нарежьте на порционные куски.
3 Картофель очистите от кожуры, нарежьте крупными кусочками, если картофель мелкий, разрежьте пополам или оставьте целиком.
Морковь нарежьте кружочками, лук - полукольцами.
В миску положите овощи, добавьте специи, растительное масло (1-2 ст.л.) и перемешайте.
4 Разогрейте духовку до 180 градусов, на противень положите рукав для запекания, положите в него картошку, затем мясо вместе со специями и маслом, добавьте в рукав для сочности немного воды (100-120 мл.)
Уберите в духовку на 1 час 15 минут запекаться.
Нужно сделать несколько проколов в рукаве, чтобы выходил пар.
5. Выньте рукав из духовки, не открывая дайте мясу отдохнуть 10 минут, затем положите на блюдо.
Кушать подано!
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