Четыре вкуса

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Сочное мясо в рукаве в духовке с картошкой

Фото к рецепту: Мясо в рукаве в духовке с картошкой

Ингредиенты

  • свинина (шейка) - 1 кг.(можно любое мясо)
  • картофель - 700 гр.
  • растительное масло - 3-4 ст.л.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • паприка - 1 ч.л.
  • тимьян - 2 веточки
  • соль
  • перец
  • вода - 100-120 мл. (по желанию для сочности)
  • специи

Рецепт приготовления

1 Мясо хорошо промойте, нарежьте на порционные куски.

3 Картофель очистите от кожуры, нарежьте крупными кусочками, если картофель мелкий, разрежьте пополам или оставьте целиком.

Морковь нарежьте кружочками, лук - полукольцами.

В миску положите овощи, добавьте специи, растительное масло (1-2 ст.л.) и перемешайте.

4 Разогрейте духовку до 180 градусов, на противень положите рукав для запекания, положите в него картошку, затем мясо вместе со специями и маслом, добавьте в рукав для сочности немного воды (100-120 мл.)

Уберите в духовку на 1 час 15 минут запекаться.

Нужно сделать несколько проколов в рукаве, чтобы выходил пар.

5. Выньте рукав из духовки, не открывая дайте мясу отдохнуть 10 минут, затем положите на блюдо.

Кушать подано!

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