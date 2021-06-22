Четыре вкуса

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Хрустящие голубцы

Фото к рецепту: Хрустящие, вкусные голубцы

Ингредиенты

  • пекинская капуста - 1 шт. (крупная)
  • картошка - 350 гр.
  • филе курицы - 350 гр.
  • лук - 150 гр.
  • масло сливочное - 40 гр.
  • мука -100 гр.
  • яйца - 5 шт.
  • панировочные сухари - 100 гр.
  • томат паста - 2 ч.л.
  • укроп
  • приправа хмели сунели, паприка
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

1. Сварите картошку

2. Из куриного филе сделайтепн фарш и обжарьте на сковороде вместе с луком.

Положите туда томат пасту, соль, перец и приправы

3. Взбейте картошку, положите сливочное масло, обжаренную курицу и укроп.

Начинка готова.

4. Разоберите пекинскую капусту на листья и поставьте в микроволновку на 1-2 минуты, для размягчения

5. Положите начинку на листья капусты и заверните в рулетики

6. Яйца посолите и взбейте, в другую миску положите муку, в третью панировочные сухари

7. Окуните рулетики в яйцо, затем в муку, опять в яйцо и в панировочные сухари

8. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. 

Кушать подано!

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