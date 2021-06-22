Хрустящие голубцы

Ингредиенты
- пекинская капуста - 1 шт. (крупная)
- картошка - 350 гр.
- филе курицы - 350 гр.
- лук - 150 гр.
- масло сливочное - 40 гр.
- мука -100 гр.
- яйца - 5 шт.
- панировочные сухари - 100 гр.
- томат паста - 2 ч.л.
- укроп
- приправа хмели сунели, паприка
- соль
- перец
Рецепт приготовления
1. Сварите картошку
2. Из куриного филе сделайтепн фарш и обжарьте на сковороде вместе с луком.
Положите туда томат пасту, соль, перец и приправы
3. Взбейте картошку, положите сливочное масло, обжаренную курицу и укроп.
Начинка готова.
4. Разоберите пекинскую капусту на листья и поставьте в микроволновку на 1-2 минуты, для размягчения
5. Положите начинку на листья капусты и заверните в рулетики
6. Яйца посолите и взбейте, в другую миску положите муку, в третью панировочные сухари
7. Окуните рулетики в яйцо, затем в муку, опять в яйцо и в панировочные сухари
8. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Кушать подано!
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