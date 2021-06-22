Хрустящие голубцы

Рецепт приготовления

1. Сварите картошку

2. Из куриного филе сделайтепн фарш и обжарьте на сковороде вместе с луком.

Положите туда томат пасту, соль, перец и приправы

3. Взбейте картошку, положите сливочное масло, обжаренную курицу и укроп.

Начинка готова.

4. Разоберите пекинскую капусту на листья и поставьте в микроволновку на 1-2 минуты, для размягчения

5. Положите начинку на листья капусты и заверните в рулетики

6. Яйца посолите и взбейте, в другую миску положите муку, в третью панировочные сухари

7. Окуните рулетики в яйцо, затем в муку, опять в яйцо и в панировочные сухари

8. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Кушать подано!