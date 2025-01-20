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Четыре вкуса

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Готовим пирожное «Картошка» с кешью

Фото к рецепту: Пирожное картошка с орехами

Ингредиенты

  • печенье (у меня топлёное молоко) - 300 г
  • орехи кешью - 100 г
  • какао - 3 ст.л. с горкой
  • мягкое сливочное масло - 150 г
  • сгущенное молоко - 200 г
  • для обваливания:
  • какао алкализованный - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Для десерта можно использовать любое песочное печенье, я использовала печенье топлёное молоко.

Измельчаем его в крошку, удобным для вас способом.

Я измельчала блендером, насадкой ножи.

Обжаренные орехи также мелко измельчаем.

Орехи можно брать любые, у меня кешью.

Соединяем крошку печенья и измельченные орехи, добавляем какао и перемешиваем.

Мягкое сливочное масло взбиваем миксером и добавляем сгущенное молоко комнатной температуры.

Сливочную массу добавляем к сухим ингредиентам и хорошо все перемешиваем до однородной консистенции.

Затем при помощи силиконового коврика формуем “колбаску” и делим его на порционные пирожные.

Размер пирожного может быть любой.

Пирожные ставим для стабилизации в холодильник на 2-3 часа.

Затем просеиваем какао и обваливаем в нем пирожные.

Десерт украшаем по своему вкусу.

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