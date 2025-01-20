Готовим пирожное «Картошка» с кешью

Ингредиенты
- печенье (у меня топлёное молоко) - 300 г
- орехи кешью - 100 г
- какао - 3 ст.л. с горкой
- мягкое сливочное масло - 150 г
- сгущенное молоко - 200 г
- для обваливания:
- какао алкализованный - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Для десерта можно использовать любое песочное печенье, я использовала печенье топлёное молоко.
Измельчаем его в крошку, удобным для вас способом.
Я измельчала блендером, насадкой ножи.
Обжаренные орехи также мелко измельчаем.
Орехи можно брать любые, у меня кешью.
Соединяем крошку печенья и измельченные орехи, добавляем какао и перемешиваем.
Мягкое сливочное масло взбиваем миксером и добавляем сгущенное молоко комнатной температуры.
Сливочную массу добавляем к сухим ингредиентам и хорошо все перемешиваем до однородной консистенции.
Затем при помощи силиконового коврика формуем “колбаску” и делим его на порционные пирожные.
Размер пирожного может быть любой.
Пирожные ставим для стабилизации в холодильник на 2-3 часа.
Затем просеиваем какао и обваливаем в нем пирожные.
Десерт украшаем по своему вкусу.
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