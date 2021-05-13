Четыре вкуса

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Мини-пицца из слоёного теста

Фото к рецепту: Рецепт мини - пиццы из слоёного теста

Ингредиенты

  • слоёное без дрожжевое тесто - 450 гр.
  • колбаса - 150 гр.
  • болгарский перец 0.5 шт.
  • грибы 3-4 шт.
  • сыр - 100 гр.
  • сметана или майонез - 2 ст.л.
  • кетчуп или томатная паста - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Колбасу или ветчину натрите на крупной терке.

Добавьте 2 ст. ложки майонеза и перемешайте.

Положите томатную пасту.

Болгарский перец нарежьте соломкой, грибы - ломтиками.

Укром мелко измельчите.

Бездрожжевое тесто не раскатывая разрежьте на 2 равные части.

Противень накройте пергаментной бумагой и выложите подготовленное слоёное тесто.

На него положите начинку.

Сверху полейте майонезом и посыпьте укропом.

Выпекайте в разогретой духовке до 180С 20-25 минут.

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