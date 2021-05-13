Мини-пицца из слоёного теста

Ингредиенты
- слоёное без дрожжевое тесто - 450 гр.
- колбаса - 150 гр.
- болгарский перец 0.5 шт.
- грибы 3-4 шт.
- сыр - 100 гр.
- сметана или майонез - 2 ст.л.
- кетчуп или томатная паста - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Колбасу или ветчину натрите на крупной терке.
Добавьте 2 ст. ложки майонеза и перемешайте.
Положите томатную пасту.
Болгарский перец нарежьте соломкой, грибы - ломтиками.
Укром мелко измельчите.
Бездрожжевое тесто не раскатывая разрежьте на 2 равные части.
Противень накройте пергаментной бумагой и выложите подготовленное слоёное тесто.
На него положите начинку.
Сверху полейте майонезом и посыпьте укропом.
Выпекайте в разогретой духовке до 180С 20-25 минут.
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