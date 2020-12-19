Салат «Африка»

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде с добавлением чёрного перца горошком и лаврового листа в течении 30 минут.

Отварить 3 куриных яйца. Отварные яйца разделить на белки и желтки

Салат буду собирать при помощи сервировочного кольца, у меня диаметр 15см.

2. Готовое филе нарезать небольшим кубиком и выложить первым слоем, затем сеточка из майонеза, следующий слой нарезанного мелко киви. Третий слой натёртых на крупной тёрке яичных белков, немного присолить и сеточка из майонеза.

Четвёртый слой - натёртое на мелкой тёрке кисло-сладкое яблоко (можно кислое), пятый - натёртый твёрдый сыр.

Все слои немного трамбуем, чтобы салат держал форму!

Пятый слой - морковь по-корейски (лучше порубить на более короткую соломку), майонез и шестой - натёртые яичные желтки.

3. Украшаем на свой вкус! У меня тёртый сыр по краю и цветочек из киви)