Четыре вкуса

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Салат «Африка»

Фото к рецепту: Салат африка

Ингредиенты

  • отварное куриное филе 1 шт
  • киви 1-2 шт.
  • куриные яйца 3 шт
  • яблоко 1 среднее
  • морковь по-корейски 100-150 г
  • твёрдый сыр 80-100 г
  • майонез, соль

Пошаговый рецепт приготовления

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде с добавлением чёрного перца горошком и лаврового листа в течении 30 минут.

Отварить 3 куриных яйца. Отварные яйца разделить на белки и желтки

Салат буду собирать при помощи сервировочного кольца, у меня диаметр 15см.

2. Готовое филе нарезать небольшим кубиком и выложить первым слоем, затем сеточка из майонеза, следующий слой нарезанного мелко киви. Третий слой натёртых на крупной тёрке яичных белков, немного присолить и сеточка из майонеза.

Четвёртый слой - натёртое на мелкой тёрке кисло-сладкое яблоко (можно кислое), пятый - натёртый твёрдый сыр.

Все слои немного трамбуем, чтобы салат держал форму!

Пятый слой - морковь по-корейски (лучше порубить на более короткую соломку), майонез и шестой - натёртые яичные желтки.

3. Украшаем на свой вкус! У меня тёртый сыр по краю и цветочек из киви)

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