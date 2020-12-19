Салат «Африка»

Ингредиенты
- отварное куриное филе 1 шт
- киви 1-2 шт.
- куриные яйца 3 шт
- яблоко 1 среднее
- морковь по-корейски 100-150 г
- твёрдый сыр 80-100 г
- майонез, соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде с добавлением чёрного перца горошком и лаврового листа в течении 30 минут.
Отварить 3 куриных яйца. Отварные яйца разделить на белки и желтки
Салат буду собирать при помощи сервировочного кольца, у меня диаметр 15см.
2. Готовое филе нарезать небольшим кубиком и выложить первым слоем, затем сеточка из майонеза, следующий слой нарезанного мелко киви. Третий слой натёртых на крупной тёрке яичных белков, немного присолить и сеточка из майонеза.
Четвёртый слой - натёртое на мелкой тёрке кисло-сладкое яблоко (можно кислое), пятый - натёртый твёрдый сыр.
Все слои немного трамбуем, чтобы салат держал форму!
Пятый слой - морковь по-корейски (лучше порубить на более короткую соломку), майонез и шестой - натёртые яичные желтки.
3. Украшаем на свой вкус! У меня тёртый сыр по краю и цветочек из киви)
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