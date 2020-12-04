Такая закуска непременно станет украшением Вашего праздничного стола. Делается просто, смотрится аппетитно. Удачная находка для фуршета.
Ингредиенты для «Блинные роллы с муссом из скумбрии»:
- Блин — 10 шт
- Скумбрия (горячего или холодного копчения) — 150 г
- Сыр творожный — 200 г
- Горчица (ТМ HAAS) — 1 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Сливки (33%) — 2 ст. л.
- Укроп — 1/2 пуч.
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 10
Рецепт «Блинные роллы с муссом из скумбрии»:
Для приготовления закуски можно использовать любые несладкие блины по вашему любимому рецепту. На сайте рецептов множество.
Берём скумбрию, у меня холодного копчения, можно и горячего, хотя вкус будет отличаться. Рыбу чистим, удаляем кожу и кости, режем кубиками.
Сворачиваем блин плотно в трубочку.Кладём блины в холодильник Перед нарезкой рекомендую положить на 15 минут в морозилку, так будет легче резать.
Подмороженные блинные рулетики достаём из морозилки, отрезаем края острым ножом. Режем наискосок на ровные 4 части.
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