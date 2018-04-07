Четыре вкуса

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Как и с чем приготовить яблочный смузи — 10 идей для быстрого перекуса

Как и с чем приготовить яблочный смузи — 10 идей для быстрого перекуса

Яблоки — прекрасный источник витаминов и других полезных веществ, а еще в яблоках — совсем мало калорий. Кроме того, яблоки доступны почти круглый год. Этот полезный фрукт можно употреблять в сыром виде, а можно готовить вкусные яблочные десерты, например смузи.

смузи

Яблоки — краткая справка

«Съедай по яблоку в день — и доктор не нужен» — такая пословица есть в английском языке (An apple a day keeps the doctor away). И, действительно, яблоки — прекрасный источник витаминов (витамина С, витаминов группы В, витаминов Р и Е), микроэлементов (марганца, калия, железа, кальция, фосфора), антиоксидантов.

Кроме того, яблоки — просто незаменимый продукт для тех, кто следит за фигурой: в них содержится полезная клетчатка и совсем мало калорий (52 калории в 100 граммах фрукта).

Существует множество сортов яблок и множество блюд, который можно приготовить с яблоками. В этой статье, предлагаем вам 10 идей — как и с чем приготовить яблочный смузи.

Смузи — что нужно знать

Смузи считаются (и не зря) напитком здоровья. Их готовят с добавлением молочных и кисломолочных продуктов, фруктов и овощей, свежих соков, орехов, семян и других полезных ингредиентов. Рецепт приготовления смузи очень простой: ингредиенты нужно сложить в блендер, хорошо измельчить, разлить в красивые стаканы — и наслаждаться!

Среднее время приготовления — 5 минут.

Дальше — 10 идей, с чем можно приготовить яблочный смузи. Все рецепты рассчитаны на 2–3 порции.

смузи

Яблочно-клубничный смузи на молоке и йогурте

  • 1 большое яблоко
  • 1 стакан замороженной клубники
  • Полстакана молока
  • Полстакана фруктового йогурта (бананового или клубничного)
  • 2 столовые ложки меда

Яблочно-банановый смузи на молоке

  • 1 большое яблоко
  • Мякоть 1 банана (можно предварительно нарезать и заморозить)
  • 1 стакан молока
  • Несколько кубиков льда — по желанию

фрукты, смузи

Яблочно-апельсиновый смузи с йогуртом

  • 1 среднее яблоко
  • Мякоть 1 банана
  • 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока
  • Полстакана йогурта

Яблочно-морковный смузи на ряженке

  • 1 большое яблоко
  • 1 средняя морковь
  • Баночка ряженки «З печі»
  • 1 столовая ложка овсяных хлопьев
  • Мед — по желанию
  • Щепотка корицы — по желанию

Яблочно-грушевый смузи на йогурте

  • 1 небольшое яблоко
  • 1 небольшая груша
  • 3 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 1 стакан йогурта или ряженки
  • Полстакана молока (можно больше)

смузи

Щепотка корицы, молотого мускатного ореха и ванили

  • Яблочно-грушевый смузи с банановой мякотью
  • 1 небольшое яблоко
  • 1 небольшая груша
  • Мякоть 1 банана
  • 1 стакан йогурта
  • Молоко — по желанию

Яблоко, банан, манго — просто и вкусно

  • Мякоть половинки спелого манго (можно предварительно заморозить)
  • 1 небольшое яблоко
  • Мякоть 1 небольшого спелого банана
  • 1 стакан молока (можно больше)

Яблочно-тыквенный смузи

  • 1 среднее яблоко
  • Половинка банана
  • Четверть стакана тыквенного пюре
  • Полстакана молока
  • Полстакана густого йогурта

тыква

Яблочный смузи со шпинатом

  • 1 среднее яблоко
  • 1 небольшой огурец
  • 1 небольшой банан
  • 1 чашка листьев шпината
  • Сок одного апельсина
  • Несколько столовых ложек йогурта

Яблочный смузи со шпинатом

Яблочный смузи с овсянкой на кефире

  • 1 большое яблоко
  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 1 стакан кефира или кисломолочной закваски
  • Мед — по желанию
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