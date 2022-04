Как и с чем приготовить яблочный смузи — 10 идей для быстрого перекуса

Яблоки — краткая справка

«Съедай по яблоку в день — и доктор не нужен» — такая пословица есть в английском языке (An apple a day keeps the doctor away). И, действительно, яблоки — прекрасный источник витаминов (витамина С, витаминов группы В, витаминов Р и Е), микроэлементов (марганца, калия, железа, кальция, фосфора), антиоксидантов.

Кроме того, яблоки — просто незаменимый продукт для тех, кто следит за фигурой: в них содержится полезная клетчатка и совсем мало калорий (52 калории в 100 граммах фрукта).

Существует множество сортов яблок и множество блюд, который можно приготовить с яблоками. В этой статье, предлагаем вам 10 идей — как и с чем приготовить яблочный смузи.

Смузи — что нужно знать

Смузи считаются (и не зря) напитком здоровья. Их готовят с добавлением молочных и кисломолочных продуктов, фруктов и овощей, свежих соков, орехов, семян и других полезных ингредиентов. Рецепт приготовления смузи очень простой: ингредиенты нужно сложить в блендер, хорошо измельчить, разлить в красивые стаканы — и наслаждаться!

Среднее время приготовления — 5 минут.

Дальше — 10 идей, с чем можно приготовить яблочный смузи. Все рецепты рассчитаны на 2–3 порции.

Яблочно-клубничный смузи на молоке и йогурте 1 большое яблоко

1 стакан замороженной клубники

Полстакана молока

Полстакана фруктового йогурта (бананового или клубничного)

2 столовые ложки меда

Яблочно-банановый смузи на молоке 1 большое яблоко

Мякоть 1 банана (можно предварительно нарезать и заморозить)

1 стакан молока

Несколько кубиков льда — по желанию

Яблочно-апельсиновый смузи с йогуртом 1 среднее яблоко

Мякоть 1 банана

1 стакан свежевыжатого апельсинового сока

Полстакана йогурта

Яблочно-морковный смузи на ряженке 1 большое яблоко

1 средняя морковь

Баночка ряженки «З печі»

1 столовая ложка овсяных хлопьев

Мед — по желанию

Щепотка корицы — по желанию

Яблочно-грушевый смузи на йогурте 1 небольшое яблоко

1 небольшая груша

3 столовые ложки овсяных хлопьев

1 стакан йогурта или ряженки

Полстакана молока (можно больше)

Щепотка корицы, молотого мускатного ореха и ванили Яблочно-грушевый смузи с банановой мякотью

1 небольшое яблоко

1 небольшая груша

Мякоть 1 банана

1 стакан йогурта

Молоко — по желанию

Яблоко, банан, манго — просто и вкусно Мякоть половинки спелого манго (можно предварительно заморозить)

1 небольшое яблоко

Мякоть 1 небольшого спелого банана

1 стакан молока (можно больше)

Яблочно-тыквенный смузи 1 среднее яблоко

Половинка банана

Четверть стакана тыквенного пюре

Полстакана молока

Полстакана густого йогурта

Яблочный смузи со шпинатом 1 среднее яблоко

1 небольшой огурец

1 небольшой банан

1 чашка листьев шпината

Сок одного апельсина

Несколько столовых ложек йогурта