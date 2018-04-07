Как и с чем приготовить яблочный смузи — 10 идей для быстрого перекуса

Яблоки — прекрасный источник витаминов и других полезных веществ, а еще в яблоках — совсем мало калорий. Кроме того, яблоки доступны почти круглый год. Этот полезный фрукт можно употреблять в сыром виде, а можно готовить вкусные яблочные десерты, например смузи.
Яблоки — краткая справка
«Съедай по яблоку в день — и доктор не нужен» — такая пословица есть в английском языке (An apple a day keeps the doctor away). И, действительно, яблоки — прекрасный источник витаминов (витамина С, витаминов группы В, витаминов Р и Е), микроэлементов (марганца, калия, железа, кальция, фосфора), антиоксидантов.
Кроме того, яблоки — просто незаменимый продукт для тех, кто следит за фигурой: в них содержится полезная клетчатка и совсем мало калорий (52 калории в 100 граммах фрукта).
Существует множество сортов яблок и множество блюд, который можно приготовить с яблоками. В этой статье, предлагаем вам 10 идей — как и с чем приготовить яблочный смузи.
Смузи — что нужно знать
Смузи считаются (и не зря) напитком здоровья. Их готовят с добавлением молочных и кисломолочных продуктов, фруктов и овощей, свежих соков, орехов, семян и других полезных ингредиентов. Рецепт приготовления смузи очень простой: ингредиенты нужно сложить в блендер, хорошо измельчить, разлить в красивые стаканы — и наслаждаться!Среднее время приготовления — 5 минут.
Дальше — 10 идей, с чем можно приготовить яблочный смузи. Все рецепты рассчитаны на 2–3 порции.
Яблочно-клубничный смузи на молоке и йогурте
- 1 большое яблоко
- 1 стакан замороженной клубники
- Полстакана молока
- Полстакана фруктового йогурта (бананового или клубничного)
- 2 столовые ложки меда
Яблочно-банановый смузи на молоке
- 1 большое яблоко
- Мякоть 1 банана (можно предварительно нарезать и заморозить)
- 1 стакан молока
- Несколько кубиков льда — по желанию
Яблочно-апельсиновый смузи с йогуртом
- 1 среднее яблоко
- Мякоть 1 банана
- 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока
- Полстакана йогурта
Яблочно-морковный смузи на ряженке
- 1 большое яблоко
- 1 средняя морковь
- Баночка ряженки «З печі»
- 1 столовая ложка овсяных хлопьев
- Мед — по желанию
- Щепотка корицы — по желанию
Яблочно-грушевый смузи на йогурте
- 1 небольшое яблоко
- 1 небольшая груша
- 3 столовые ложки овсяных хлопьев
- 1 стакан йогурта или ряженки
- Полстакана молока (можно больше)
Щепотка корицы, молотого мускатного ореха и ванили
- Яблочно-грушевый смузи с банановой мякотью
- 1 небольшое яблоко
- 1 небольшая груша
- Мякоть 1 банана
- 1 стакан йогурта
- Молоко — по желанию
Яблоко, банан, манго — просто и вкусно
- Мякоть половинки спелого манго (можно предварительно заморозить)
- 1 небольшое яблоко
- Мякоть 1 небольшого спелого банана
- 1 стакан молока (можно больше)
Яблочно-тыквенный смузи
- 1 среднее яблоко
- Половинка банана
- Четверть стакана тыквенного пюре
- Полстакана молока
- Полстакана густого йогурта
Яблочный смузи со шпинатом
- 1 среднее яблоко
- 1 небольшой огурец
- 1 небольшой банан
- 1 чашка листьев шпината
- Сок одного апельсина
- Несколько столовых ложек йогурта
Яблочный смузи с овсянкой на кефире
- 1 большое яблоко
- 2 столовые ложки овсяных хлопьев
- 1 стакан кефира или кисломолочной закваски
- Мед — по желанию
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