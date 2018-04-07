Нежный омлет на кефире со свежими шпинатом – простая идея для вкусного и сытного завтрака.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 4 яйца
- 100 мл кефира
- 30 г твердого сыра
- ¼ ч. л. соды
- соль и перец по вкусу
- 30 г сливочного масла
- небольшой пучок шпината
Омлет – простое и вкусное блюдо для завтрака, которое имеет массу вариантов и способов приготовления. Для нашего рецепта мы использовали кефир, а для подачи – свежий шпинат, который ты можешь заменить и другой зеленью по своему вкусу.
Как приготовить омлет на кефире со шпинатом
- В большую миску разбей яйца и добавь кефир и соль и перец по вкусу. Тщательно взбей венчиком, добавив в процессе соду. Разогрей сковороду со сливочным маслом и влей яичную массу. Когда на поверхности образуются пузырьки, переверни омлет и добавь тертый сыр, жарь до готовности. Готовый омлет подавай свернув пополам и поместив внутрь листья шпината.
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