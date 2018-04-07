Четыре вкуса

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Омлет на кефире со шпинатом

омлет со шпинатом

Нежный омлет на кефире со свежими шпинатом – простая идея для вкусного и сытного завтрака.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 4 яйца
  • 100 мл кефира
  • 30 г твердого сыра
  • ¼ ч. л. соды
  • соль и перец по вкусу
  • 30 г сливочного масла
  • небольшой пучок шпината

Омлет – простое и вкусное блюдо для завтрака, которое имеет массу вариантов и способов приготовления. Для нашего рецепта мы использовали кефир, а для подачи – свежий шпинат, который ты можешь заменить и другой зеленью по своему вкусу.

Как приготовить омлет на кефире со шпинатом

  1. В большую миску разбей яйца и добавь кефир и соль и перец по вкусу. Тщательно взбей венчиком, добавив в процессе соду. Разогрей сковороду со сливочным маслом и влей яичную массу. Когда на поверхности образуются пузырьки, переверни омлет и добавь тертый сыр, жарь до готовности. Готовый омлет подавай свернув пополам и поместив внутрь листья шпината.
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