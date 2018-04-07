Нежный омлет на кефире со свежими шпинатом – простая идея для вкусного и сытного завтрака.

Омлет – простое и вкусное блюдо для завтрака, которое имеет массу вариантов и способов приготовления. Для нашего рецепта мы использовали кефир, а для подачи – свежий шпинат, который ты можешь заменить и другой зеленью по своему вкусу.

Как приготовить омлет на кефире со шпинатом