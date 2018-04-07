Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

Этот полезный рецепт не оставит вас равнодушными.

Ингредиенты:

Небольшой кочан савойской капусты.

500 гр филе семги

1 луковица

0.5 ч.л смеси итальянских трав

соль, свежемолотый перец

Для соуса.

1 черешок сельдерея

1 морковь

1 зубчик чеснока

400 мл томатного пюре(не пасты)или банка(400 гр) томатов в собственном соку.

50 гр воды кипяченной.

соль ,пару лавровых листьев.

Способ приготовления:

Разберите капусту на листья и слегка подержите в кипятке, чтобы они стали мягче (3-4 минуты).

Семгу измельчите, добавьте лук.

На лист капусты выложите часть фарша и сформируйте голубцы. Сложите голубцы в пароварку на 18-20 минут.

А пока приготовим соус. Сельдерей порежьте тонко, морковь натрите на терке, а помидоры измельчите в пюре. Выложите на сковородку эти продукты и добавьте воду.

Тушите 20 минут, по вкусу можно посолить. Затем добавьте чеснок и снимите с огня.

Голубцы поливайте этим соусом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!