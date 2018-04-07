Четыре вкуса

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Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

Этот полезный рецепт не оставит вас равнодушными.

Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

Ингредиенты:

  • Небольшой кочан савойской капусты.
  • 500 гр филе семги
  • 1 луковица
  • 0.5 ч.л смеси итальянских трав
  • соль, свежемолотый перец

Для соуса.

  • 1 черешок сельдерея
  • 1 морковь
  • 1 зубчик чеснока
  • 400 мл томатного пюре(не пасты)или банка(400 гр) томатов в собственном соку.
  • 50 гр воды кипяченной.
  • соль ,пару лавровых листьев.

Способ приготовления:

Разберите капусту на листья и слегка подержите в кипятке, чтобы они стали мягче (3-4 минуты).

Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

Семгу измельчите, добавьте лук.

Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

На лист капусты выложите часть фарша и сформируйте голубцы. Сложите голубцы в пароварку на 18-20 минут.

Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

А пока приготовим соус. Сельдерей порежьте тонко, морковь натрите на терке, а помидоры измельчите в пюре. Выложите на сковородку эти продукты и добавьте воду.

Тушите 20 минут, по вкусу можно посолить. Затем добавьте чеснок и снимите с огня.

Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

Голубцы поливайте этим соусом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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