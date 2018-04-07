Голубцы из савойской капусты с фаршем из семги

Этот полезный рецепт не оставит вас равнодушными.
Ингредиенты:
- Небольшой кочан савойской капусты.
- 500 гр филе семги
- 1 луковица
- 0.5 ч.л смеси итальянских трав
- соль, свежемолотый перец
Для соуса.
- 1 черешок сельдерея
- 1 морковь
- 1 зубчик чеснока
- 400 мл томатного пюре(не пасты)или банка(400 гр) томатов в собственном соку.
- 50 гр воды кипяченной.
- соль ,пару лавровых листьев.
Способ приготовления:
Разберите капусту на листья и слегка подержите в кипятке, чтобы они стали мягче (3-4 минуты).
Семгу измельчите, добавьте лук.
На лист капусты выложите часть фарша и сформируйте голубцы. Сложите голубцы в пароварку на 18-20 минут.
А пока приготовим соус. Сельдерей порежьте тонко, морковь натрите на терке, а помидоры измельчите в пюре. Выложите на сковородку эти продукты и добавьте воду.
Тушите 20 минут, по вкусу можно посолить. Затем добавьте чеснок и снимите с огня.
Голубцы поливайте этим соусом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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