Медовая шарлотка

Шарлотка с яблоками — довольно популярный и избитый рецепт, но порой даже в классике уместны изменения. Кулинарные эксперименты способны менять привычные блюда до неузнаваемости! Так и случилось с пирогом, для приготовления которого, дома не оказалось полной порции сахара.
В итоге получилась губчатая высокая шарлотка с карамелизированными яблоками. Тесто в процессе приготовления приобрело приятный коричневый оттенок и непередаваемый медовый аромат. Всем любителям легендарного медовика «Со Вкусом» посвящает следующий рецепт.
Приготовление
- Яйца взбейте с 2 ст. л. сахара затем добавьте жидкий мёд. В муку добавьте смешанную с лимонной кислотой соду.
- Помешивая, добавьте муку в яйца: тесто должно получится словно сметана.
- Поставьте мультиварку в режим выпечки, выложите на дно сливочное масло и сахарную пудру, дождитесь, пока масло полностью растает.
- Яблоки разрежьте пополам и удалите сердцевину, затем нарежьте пластинами толщиной примерно в полсантиметра. Выложите яблоки в чашу мультиварки, на сливочное мало, карамелизируйте в течение 2–3 минут.
- Влейте в чашу тесто и установите режим выпечки еще на 1 час. Готовую шарлотку сразу выложите на тарелку.
В такую шарлотку можно добавить немного корицы, щепотку бадьяна или кардамона.
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