Медовая шарлотка

Шарлотка с яблоками — довольно популярный и избитый рецепт, но порой даже в классике уместны изменения. Кулинарные эксперименты способны менять привычные блюда до неузнаваемости! Так и случилось с пирогом, для приготовления которого, дома не оказалось полной порции сахара.

В итоге получилась губчатая высокая шарлотка с карамелизированными яблоками. Тесто в процессе приготовления приобрело приятный коричневый оттенок и непередаваемый медовый аромат. Всем любителям легендарного медовика «Со Вкусом» посвящает следующий рецепт.

Приготовление Яйца взбейте с 2 ст. л. сахара затем добавьте жидкий мёд. В муку добавьте смешанную с лимонной кислотой соду. Помешивая, добавьте муку в яйца: тесто должно получится словно сметана. Поставьте мультиварку в режим выпечки, выложите на дно сливочное масло и сахарную пудру, дождитесь, пока масло полностью растает. Яблоки разрежьте пополам и удалите сердцевину, затем нарежьте пластинами толщиной примерно в полсантиметра. Выложите яблоки в чашу мультиварки, на сливочное мало, карамелизируйте в течение 2–3 минут. Влейте в чашу тесто и установите режим выпечки еще на 1 час. Готовую шарлотку сразу выложите на тарелку.