Кексы с изюмом или шоколадом

сливочное масло - 60 гр.

молоко - 50 мл.

сахар - 3 ст.л.

яйцо - 1 шт.

разрыхлитель - 1 ч.л.

мука - 120 гр.

какао - 1 ст.л.

изюм или шоколад

глазурь:

сливочное масло - 50 гр.

молоко - 2 ст.

какао - 1 ст.л.

сахар - 3 ст.л.

Рецепт приготовления

В глубокую посуду вливаем растопленное сливочное масло.

Добавляем молоко, сахар, какао.

Перемешиваем до однородной массы.

Далее добавляем яйцо.

Снова перемешиваем.

Всыпаем разрыхлитель, муку небольшими порциями.

Перемешиваем до исчезновения комочков.

В тесто можно добавить немножко изюма или шоколада.

Для выпечки я буду использовать силиконовые формочки.

Заполняем каждую на 2/3.

Ставим кексы в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Тем временем приготовим глазурь.

В небольшую кастрюльку добавляем сливочное масло, сахар, молоко и какао.

Ставим на медленный огонь.

Постоянно помешиваем, глазурь должна загустеть за пару минут.

Готовые кексы сверху обмазываем глазурью.

Посыпаем кокосовой стружкой.