Кексы с изюмом или шоколадом

Ингредиенты
сливочное масло - 60 гр.
молоко - 50 мл.
сахар - 3 ст.л.
яйцо - 1 шт.
разрыхлитель - 1 ч.л.
мука - 120 гр.
какао - 1 ст.л.
изюм или шоколад
глазурь:
сливочное масло - 50 гр.
молоко - 2 ст.
какао - 1 ст.л.
сахар - 3 ст.л.
Рецепт приготовления
В глубокую посуду вливаем растопленное сливочное масло.
Добавляем молоко, сахар, какао.
Перемешиваем до однородной массы.
Далее добавляем яйцо.
Снова перемешиваем.
Всыпаем разрыхлитель, муку небольшими порциями.
Перемешиваем до исчезновения комочков.
В тесто можно добавить немножко изюма или шоколада.
Для выпечки я буду использовать силиконовые формочки.
Заполняем каждую на 2/3.
Ставим кексы в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Тем временем приготовим глазурь.
В небольшую кастрюльку добавляем сливочное масло, сахар, молоко и какао.
Ставим на медленный огонь.
Постоянно помешиваем, глазурь должна загустеть за пару минут.
Готовые кексы сверху обмазываем глазурью.
Посыпаем кокосовой стружкой.
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