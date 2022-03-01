Четыре вкуса

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Готовим заварные блинчики на кефире

Фото к рецепту: Заварные блинчики на кефире

Ингредиенты

  • кефир – 1 ст.
  • яйца – 2 шт.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • соль – 1 щепотка
  • мука – 1 ст.
  • кипяток (вода) – 1 ст.
  • растительное масло – 3 ст.л.

Рецепт приготовления

Кефир комнатной температуры влить в глубокую миску, добавить 0,5 ч.л. соды, перемешать.

Добавить яйца, сахар и соль. Перемешать.

Добавить муку. Перемешать.

Налить крутой кипяток в стакан и вылить сразу в тесто, быстро перемешать.

Добавить растительное масло и перемешать.

Дать тесту настояться минут 10.

Сковороду хорошо разогреть, смазать растительным маслом. Налить тесто, равномерно распределяя его по сковороде и выпекать блины на среднем огне до золотистого цвета.

Кушать подано!

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