Готовим заварные блинчики на кефире

Ингредиенты
Рецепт приготовления
Кефир комнатной температуры влить в глубокую миску, добавить 0,5 ч.л. соды, перемешать.
Добавить яйца, сахар и соль. Перемешать.
Добавить муку. Перемешать.
Налить крутой кипяток в стакан и вылить сразу в тесто, быстро перемешать.
Добавить растительное масло и перемешать.
Дать тесту настояться минут 10.
Сковороду хорошо разогреть, смазать растительным маслом. Налить тесто, равномерно распределяя его по сковороде и выпекать блины на среднем огне до золотистого цвета.
Кушать подано!
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