Рецепт вкусного лимнного варенья с имбирем

Натрите на мелкой терке цедру одного лимона. Натрите на мелкой терке имбирь.

Очистите лимоны от кожуры.

Уберите все лишние.

Нарежьте лимон средним кубиком.

Поместите нарезанный лимон, цедру, имбирь, пектин, сахар в кастрюлю, тщательно перемешайте, поставьте на плиту.

Постоянно помешивая.

Доведите до кипения на максимальном огне.

После закипания варите три минуты, постоянно помешивая.

Если нужно снимите пенку.

Разлейте по банкам, уберите в холодильник, в холоде варенье станет более густым.

Дайте настояться варенью один день, оно наберет вкус и цвет.

Кушать подано!