Суп с чечевицей, копченостями и овощами родом из Турции

лук репчатый 1 гол.

морковь 1 шт.

картофель 3 шт.

болгарский перец 1 шт.

помидор 1 шт.

сельдерей 2 стебля

вода 1,5-2 литра

копченые куриные крылышки 5-6 шт.

чечевица 150 гр.

растительное масло 2-3 ст.л.

сушеный чеснок

хмели-сунели

сушеная зелень

лавровый лист

черный перец

соль

рецепт приготовления

Для приготовления супа выливаем в поставленную на плиту кастрюлю три столовых ложки растительного масла, затем выкладываем в нее предварительно мелко нарезанную одну головку репчатого лука и обжариваем его до прозрачности на средней температуре плиты.

Нарезаем небольшим кубиком одну среднюю морковь и выкладываем ее в кастрюлю с репчатым луком, затем перемешиваем и обжариваем овощи две минуты.

Небольшим кубиком нарезаем один болгарский перец, один помидор и выкладываем в общую кастрюлю, затем перемешиваем овощи между собой и продолжаем их обжаривать на средней температуре плиты.

Небольшими порционными кусочками нарезаем пять-шесть копченых куриных крылышек и выкладываем их в кастрюлю с овощами, после чего перемешиваем все ингредиенты между собой и тушим две минуты на средней темпертуре плиты.

Выкладываем в общую кастрюлю предварительно замоченные на два часа в миске с водой и щепоткой пищевой соды сто пятьдесят граммов чечевицы.

Выливаем в общую кастрюлю полтора-два литра воды, затем прикрываем ее крышкой и доведим суп до кипения на большой температуре плиты, после чего снимаем образовавшуюся пену с закипевшего в кастрюле супа.

Нарезаем крупными кусочками три картошки, которую затем выкладываем в общую кастрюлю и вновь доводим суп до кипения на большой температуре плиты.

Нарезаем довольно мелко два стебля сельдерея и выкладываем в кастрюлю с закипевшим супом, затем перемешиваем все ингредиенты в кастрюле между собой, прикрываем ее крышкой и продолжаем варить суп двадцать-двадцать пять минут на малой температуре плиты.

По прошествии времени высыпаем в кастрюлю с супом по вкусу сушеный чеснок, хмели-сунели, добавляем по вкусу сушеный базилик, петрушку, укроп, лавровый лист, соль, черный молотый перец и перемешиваем между собой все ингредиенты, затем прикрываем кастрюлю крышкой и немного настаиваем суп на выключенной плите.

Кушать подано!