Баклажаны по-сардски

Баклажаны порезать вдоль дольками.

На разогретую сковороду влить масло толщиной в полпальца и обжарить порциями на сильном огне со всех сторон баклажаны.

Выложить на салфетку

Выкладываем на блюдо баклажаны слоями, присыпая каждый слой солью и тертым сыром.

Если используете фету, то аккуратно с солью!

Выкладываем порезанные на половинки черри

И подаем!