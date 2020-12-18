Четыре вкуса

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Баклажаны по-сардски

Фото к рецепту: Баклажаны по-сардски

Ингредиенты

  • баклажан — 450 гр.
  • соль
  • масло растительное (количество зависит от диаметра сковороды)
  • пармезан (или заменить любым солоноватым сыром,у меня 4 ст.л. тертого пармезана)
  • помидоры черри — 5 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Баклажаны порезать вдоль дольками.

На разогретую сковороду влить масло толщиной в полпальца и обжарить порциями на сильном огне со всех сторон баклажаны.

Выложить на салфетку

Выкладываем на блюдо баклажаны слоями, присыпая каждый слой солью и тертым сыром.

Если используете фету, то аккуратно с солью!

Выкладываем порезанные на половинки черри

И подаем!

Пошаговые фото рецепта

Баклажаны по-сардски: фото шаг 1Баклажаны по-сардски: фото шаг 2Баклажаны по-сардски: фото шаг 3Баклажаны по-сардски: фото шаг 4
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