Баклажаны по-сардски

Ингредиенты
- баклажан — 450 гр.
- соль
- масло растительное (количество зависит от диаметра сковороды)
- пармезан (или заменить любым солоноватым сыром,у меня 4 ст.л. тертого пармезана)
- помидоры черри — 5 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
Баклажаны порезать вдоль дольками.
На разогретую сковороду влить масло толщиной в полпальца и обжарить порциями на сильном огне со всех сторон баклажаны.
Выложить на салфетку
Выкладываем на блюдо баклажаны слоями, присыпая каждый слой солью и тертым сыром.
Если используете фету, то аккуратно с солью!
Выкладываем порезанные на половинки черри
И подаем!
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