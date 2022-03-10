Четыре вкуса

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Готовим рататуй-рагу из овощей

Фото к рецепту: Рататуй-рагу из овощей

Ингредиенты

баклажан

кабачок

сладкий перец

лук репка

морковь

соль перец специи

чеснок

растительное масло

помидоры.

сухое белое вино.

Рецепт приготовления

Нарезать баклажан и посолить.

Нарезать и обжарить на растительном масле перец, с чесноком и выложить на сито для удаления масла.

Далее обжариваем морковку и лук со специями.и отправляем так же на сито, далее обжариваем кабачки и тоже выкладываем на сито.

Отжимаем от сока баклажан и обжариваем с помидорами.

Все овощи смешиваем солим чуть сахара и вино.

Закрыть крышкой и тушить 10 минут.

Кушать подано!

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