Готовим рататуй-рагу из овощей

Ингредиенты
баклажан
кабачок
сладкий перец
лук репка
морковь
соль перец специи
чеснок
растительное масло
помидоры.
сухое белое вино.
Рецепт приготовления
Нарезать баклажан и посолить.
Нарезать и обжарить на растительном масле перец, с чесноком и выложить на сито для удаления масла.
Далее обжариваем морковку и лук со специями.и отправляем так же на сито, далее обжариваем кабачки и тоже выкладываем на сито.
Отжимаем от сока баклажан и обжариваем с помидорами.
Все овощи смешиваем солим чуть сахара и вино.
Закрыть крышкой и тушить 10 минут.
Кушать подано!
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