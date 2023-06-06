Рецепт вкусных лепешек из сыра

Ингредиенты
- сыр - 150 гр.
- мука - 2 ст.
- кефир - 1 ст.
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 0.5 ч.л.
- сода - 0.5 ч.л.
Рецепт приготовления
Теплый кефир налить в глубокую миску, всыпать сахар, соль и соду, перемешать и на 5мин оставить смесь.
На мелкой терке потереть сыр, вместе с мукой добавить его к кефирной массе и замесить тесто, работая сначала ложкой, потом вымешивая тесто в течение 3мин руками.
Разделить приготовленное тесто на 5 равных частей, раскатать из каждой лепешку.
Обжарить лепешки поочередно до зарумянивания на сковороде с небольшим количеством растительного масла под крышкой на среднем огне около 2-3мин.
Подавать лепешки горячими.
Кушать подано!
Свежие комментарии