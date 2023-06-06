Рецепт вкусных лепешек из сыра

Теплый кефир налить в глубокую миску, всыпать сахар, соль и соду, перемешать и на 5мин оставить смесь.

На мелкой терке потереть сыр, вместе с мукой добавить его к кефирной массе и замесить тесто, работая сначала ложкой, потом вымешивая тесто в течение 3мин руками.

Разделить приготовленное тесто на 5 равных частей, раскатать из каждой лепешку.

Обжарить лепешки поочередно до зарумянивания на сковороде с небольшим количеством растительного масла под крышкой на среднем огне около 2-3мин.

Подавать лепешки горячими.



Кушать подано!