Вкусный пирог с фаршем и рисом

Рецепт приготовления

Для начала подготовим фарш, у меня курица и свинина.

В фарш добавим специи , у меня соль и паприка, и я немного добавила черный молотый перец.

Я нарезала лук и смешала с фаршем .

Теперь сварим рис, у меня обычный.

Теперь замесим тесто, у меня осталась сметана и я еще добавила майонез.

Добавим теперь два яйца, сахар для вкуса и разрыхлитель.

Все перемешаем и добавим просеянную муку.

Тесто готово.

Рис остыл теперь соединим его с фаршем.

Подготовим форму у меня силиконовая 22 см.в диаметре.

Форму смажем форму маслом и половину теста распределим по форме, теперь начинку и снова тесто.

С верху я посыпала кунжутом.

Поставим выпекаться в разогретую духовку на 30 минут, 180 градусов.