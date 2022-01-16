Четыре вкуса

307 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вкусный пирог с фаршем и рисом

Фото к рецепту: Пирог с фаршем и рисом

Ингредиенты

  • для теста:
  • 100 г- сметаны 20%
  • 50 гр. - майонеза
  • 2 шт. - яйца
  • 150 г- муки
  • 0,5 ч.л. - паприка
  • черный молотый перец
  • 0,5 ч.л. - соли
  • 0,5 ч.л. - сахара
  • 10 г- разрыхлителя для теста
  • для начинки:
  • 100- гр. репчатого лука
  • 150 гр. - фарша
  • 100 гр. - риса

Рецепт приготовления

Для начала подготовим фарш, у меня курица и свинина.

В фарш добавим специи , у меня соль и паприка, и я немного добавила черный молотый перец.

Я нарезала лук и смешала с фаршем .

Теперь сварим рис, у меня обычный.

Теперь замесим тесто, у меня осталась сметана и я еще добавила майонез.

Добавим теперь два яйца, сахар для вкуса и разрыхлитель.

Все перемешаем и добавим просеянную муку.

Тесто готово.

Рис остыл теперь соединим его с фаршем.

Подготовим форму у меня силиконовая 22 см.в диаметре.

Форму смажем форму маслом и половину теста распределим по форме, теперь начинку и снова тесто.

С верху я посыпала кунжутом.

Поставим выпекаться в разогретую духовку на 30 минут, 180 градусов.

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх