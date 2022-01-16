Вкусный пирог с фаршем и рисом

Ингредиенты
- для теста:
- 100 г- сметаны 20%
- 50 гр. - майонеза
- 2 шт. - яйца
- 150 г- муки
- 0,5 ч.л. - паприка
- черный молотый перец
- 0,5 ч.л. - соли
- 0,5 ч.л. - сахара
- 10 г- разрыхлителя для теста
- для начинки:
- 100- гр. репчатого лука
- 150 гр. - фарша
- 100 гр. - риса
Рецепт приготовления
Для начала подготовим фарш, у меня курица и свинина.
В фарш добавим специи , у меня соль и паприка, и я немного добавила черный молотый перец.
Я нарезала лук и смешала с фаршем .
Теперь сварим рис, у меня обычный.
Теперь замесим тесто, у меня осталась сметана и я еще добавила майонез.
Добавим теперь два яйца, сахар для вкуса и разрыхлитель.
Все перемешаем и добавим просеянную муку.
Тесто готово.
Рис остыл теперь соединим его с фаршем.
Подготовим форму у меня силиконовая 22 см.в диаметре.
Форму смажем форму маслом и половину теста распределим по форме, теперь начинку и снова тесто.
С верху я посыпала кунжутом.
Поставим выпекаться в разогретую духовку на 30 минут, 180 градусов.
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