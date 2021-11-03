Полента с козьим сыром и запеченными помидорами

Ингредиенты
кукурузная крупа – 200 гр.
молоко – 400 мл.
сливки (10%) – 200 мл.
сливочное масло – 50 гр.
пармезан – 20-30 гр.
соль
дополнительно:
помидоры – 200-300 гр.
чеснок – 2-3 зуб.
оливковое масло – 1-2 ст.л.
винный уксус – 1-2 ст.л.
тимьян – 3-4 веточки
соль/перец
козий сыр – 200 гр.
Рецепт приготовления
1. Приготовить поленту:
• довести сливки и молоко до кипения и снизить огонь до минимума
• тонкой струйкой при непрерывном помешивании всыпать в кипящую жидкость кукурузную крупу
• варить поленту 10-15 минут: 3-5 минут под закрытой крышкой, 5-10 минут при непрерывном и очень активном помешивании
• в готовую поленту добавить масло – хорошо вмешать
• и пармезан – хорошо вмешать
2. Снять готовую поленту с огня и сразу же переложить в форму, застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом
3. Оставить поленту в форме на 20-30 минут
4. Приготовить помидоры:
• нарезанные на крупные дольки помидоры выложить в жаропрочную форму
• сбрызнуть помидоры оливковым маслом
• присыпать измельченным чесноком, листьями тимьяна
• посолить/поперчить по вкусу
• сбрызнуть винным (или бальзамическим уксусом)
• запекать в духовке 10-15 минут при температуре 200-220 градусов
5. Достать поленту из формы и нарезать ее на небольшие порционные кусочки
6. Козий сыр нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см или сделать из него кнелю
7. Собрать блюдо:
• на порционную тарелку выложить кусок поленту
• на поленту выложить запеченные помидоры
• на запеченные помидоры выложить кусок козьего сыра
• сбрызнуть оливковым маслом или жидкостью, которая выделилась из томатов
• украсить свежим тимьяном или базиликом
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