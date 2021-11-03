Полента с козьим сыром и запеченными помидорами

кукурузная крупа – 200 гр.

молоко – 400 мл.

сливки (10%) – 200 мл.

сливочное масло – 50 гр.

пармезан – 20-30 гр.

соль

дополнительно:

помидоры – 200-300 гр.

чеснок – 2-3 зуб.

оливковое масло – 1-2 ст.л.

винный уксус – 1-2 ст.л.

тимьян – 3-4 веточки

соль/перец

козий сыр – 200 гр.

Рецепт приготовления

1. Приготовить поленту:

• в кастрюле с толстым дном смешать сливки и молоко, добавить соль по вкусу

• довести сливки и молоко до кипения и снизить огонь до минимума

• тонкой струйкой при непрерывном помешивании всыпать в кипящую жидкость кукурузную крупу

• варить поленту 10-15 минут: 3-5 минут под закрытой крышкой, 5-10 минут при непрерывном и очень активном помешивании

• в готовую поленту добавить масло – хорошо вмешать

• и пармезан – хорошо вмешать

2. Снять готовую поленту с огня и сразу же переложить в форму, застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом

3. Оставить поленту в форме на 20-30 минут

4. Приготовить помидоры:

• нарезанные на крупные дольки помидоры выложить в жаропрочную форму

• сбрызнуть помидоры оливковым маслом

• присыпать измельченным чесноком, листьями тимьяна

• посолить/поперчить по вкусу

• сбрызнуть винным (или бальзамическим уксусом)

• запекать в духовке 10-15 минут при температуре 200-220 градусов

5. Достать поленту из формы и нарезать ее на небольшие порционные кусочки

6. Козий сыр нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см или сделать из него кнелю

7. Собрать блюдо:

• на порционную тарелку выложить кусок поленту

• на поленту выложить запеченные помидоры

• на запеченные помидоры выложить кусок козьего сыра

• сбрызнуть оливковым маслом или жидкостью, которая выделилась из томатов

• украсить свежим тимьяном или базиликом