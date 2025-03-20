Вкусная утка с соусом из клюквы

Приготовить рассол.

В воду добавлять соль и растворять до тех пор, пока не всплывёт кусочек сырого картофеля (мне понадобилось на 3 литра воды 14 столовых ложек соли).

Положить в тот рассол утку и промариновать 24 часа.

Затем обмыть утку в проточной воде, обсушить бумажными полотенцами и натереть утку аджикой.

Положить в целлофановый пакет и убрать в холодильник на 24 часа.

Через сутки подготовленную таким образом утку выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 150 градусов на 40 минут.

Грудка (Средняя прожарка) 57-65°C.

Потом вынуть утку из духовки и дать ей остыть.

На утке сделать продольный разрез вдоль брюшка и срезать грудки вместе с кожей.

Нарезать полосами шириной 5 см.

Выложить на тарелку.

Подавать с клюквенным соусом.

Готовим клюквенный соус.

Клюкву измельчить в блендере, отжать сок в кастрюльку через марлю.

Добавить сахар, красное вино и варить 20 минут.

Готовим сочные утиные ножки.

После того как срезали грудки, переворачиваем утку, местом, где была грудка на противень.

Смазываем утку горчично-медовой обмазкой или соусом терияки и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем утку до румяности и достижения температуры внутри утки 80-83°C. У меня на это уходит 20 минут.

Теперь извлекаем утку из духовки, аккуратно отделяем ножки и подаём с клюквенным соусом.

Кушать подано!