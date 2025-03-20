Вкусная утка с соусом из клюквы

Ингредиенты
- утка – 1 шт. (2 кг 200 г)
- для солевого раствора:
- вода – 3 л
- соль – 16 ст.л.
- для обмазки:
- аджика (сухая с солью) – 1 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- для соуса:
- клюква – 250 г
- сахарный песок – 30 г
- красное сухое вино – 1,5 ст.л.
Рецепт приготовления
Приготовить рассол.
В воду добавлять соль и растворять до тех пор, пока не всплывёт кусочек сырого картофеля (мне понадобилось на 3 литра воды 14 столовых ложек соли).
Положить в тот рассол утку и промариновать 24 часа.
Затем обмыть утку в проточной воде, обсушить бумажными полотенцами и натереть утку аджикой.
Положить в целлофановый пакет и убрать в холодильник на 24 часа.
Через сутки подготовленную таким образом утку выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 150 градусов на 40 минут.
Грудка (Средняя прожарка) 57-65°C.
Потом вынуть утку из духовки и дать ей остыть.
На утке сделать продольный разрез вдоль брюшка и срезать грудки вместе с кожей.
Нарезать полосами шириной 5 см.
Выложить на тарелку.
Подавать с клюквенным соусом.
Готовим клюквенный соус.
Клюкву измельчить в блендере, отжать сок в кастрюльку через марлю.
Добавить сахар, красное вино и варить 20 минут.
Готовим сочные утиные ножки.
После того как срезали грудки, переворачиваем утку, местом, где была грудка на противень.
Смазываем утку горчично-медовой обмазкой или соусом терияки и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем утку до румяности и достижения температуры внутри утки 80-83°C. У меня на это уходит 20 минут.
Теперь извлекаем утку из духовки, аккуратно отделяем ножки и подаём с клюквенным соусом.
Кушать подано!
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