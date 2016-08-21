Помидоры в собственном соку! Рецепт на века!

Делюсь рецептом, который передала мне бабушка через поколение! Легкое приготовление, а вкус просто божественный! Вся семья постоянно просит приготовить такие, а друзья просят рецепт!

Очень простой и практичный рецепт, в котором найдется применение и крупным, и мягким, и немного придавленным помидоркам.



Ингредиенты:

Крупные, спелые помидоры для сока

Мелкие помидоры

Соль и сахар

Душистый перец-горошек

Лавровый лист

Гвоздика и корица (не обязательно, это на любителя)



Приготовление:



Помидоры рассортируйте – крупные, мятые, мягкие помидоры пойдут на сок, помидоры помельче – в банки.

Отобранные для сока помидоры прокрутите через мясорубку, вылейте сок в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. На три литра сока добавьте пять столовых ложек соли, шесть столовых ложек сахара, пять горошин душистого перца, шесть лавровых листиков. После того, как сок закипит, снимите пену, кипятите сок пока не перестанет образовываться пена (минут 12-15).



Одновременно в другой кастрюле закипятите воду. В подготовленные банки разложите помидоры, залейте кипятком и накройте крышками. Сверху положите толстое полотенце. Пусть помидоры стоят пока варится томатный сок. Потом воду слейте, залейте помидоры кипящим соком и сразу же закатайте. Переверните, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

На 3-х литровую банку идет два килограмма помидор и литр томатного сока.

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