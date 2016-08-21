Продукты, похожие на ту часть тела, для которой они полезны



2. Морковь для глаз



Еще в детстве мы усвоили, что морковь полезна для зрения. Действительно, в ней содержатся витамины, в том числе и бета-каротин, который положительным образом влияет на здоровье глаз. А теперь небольшой эксперимент. Нарежьте морковь кружочками и вы увидите, что ее срез похож на радужную оболочку. Морковь для глазЕще в детстве мы усвоили, что морковь полезна для зрения. Действительно, в ней содержатся витамины, в том числе и бета-каротин, который положительным образом влияет на здоровье глаз. А теперь небольшой эксперимент. Нарежьте морковь кружочками и вы увидите, что ее срез похож на радужную оболочку.



3. Авокадо для женских органов



Авокадо по своей форме очень напоминает матку и действительно невероятно полезен для здоровья женской репродуктивной системы, главным образом за счет высокого содержания фолиевой кислоты. Старайтесь регулярно включать в свой рацион этот плод, чтобы забыть о гинекологических проблемах. Авокадо для женских органовАвокадо по своей форме очень напоминает матку и действительно невероятно полезен для здоровья женской репродуктивной системы, главным образом за счет высокого содержания фолиевой кислоты. Старайтесь регулярно включать в свой рацион этот плод, чтобы забыть о гинекологических проблемах.



4. Моллюски для мужских органов



Морепродукты — это не только известные афродизиаки, но весьма полезный для мужского здоровья элемент рациона, богатый цинком. Особенно много его в моллюсках. Именно их и рекомендуется употреблять мужчинам в качестве профилактики заболеваний половой системы. Моллюски для мужских органовМорепродукты — это не только известные афродизиаки, но весьма полезный для мужского здоровья элемент рациона, богатый цинком. Особенно много его в моллюсках. Именно их и рекомендуется употреблять мужчинам в качестве профилактики заболеваний половой системы.



5. Имбирь для желудка



Корень имбиря, по форме напоминающий желудок, отлично справляется с такой проблемой, как тошнота. Кроме того, он обладает антибактериальным свойством и отлично помогает при отравлении. Имбирь для желудкаКорень имбиря, по форме напоминающий желудок, отлично справляется с такой проблемой, как тошнота. Кроме того, он обладает антибактериальным свойством и отлично помогает при отравлении.



6. Помидор для сердца



Возможно, по форме помидор и не сильно похож на сердце, но стоит только его разрезать, как вы увидите небольшие камеры, напоминающие структуру человеческого "моторчика". В помидоре главным веществом, снижающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, является ликопин и, что самое интересное, польза этого вещества не уменьшается даже при термической обработке. Так что смело добавляйте сочные помидоры не только в салат, но в любимые тушеные блюда. Помидор для сердцаВозможно, по форме помидор и не сильно похож на сердце, но стоит только его разрезать, как вы увидите небольшие камеры, напоминающие структуру человеческого "моторчика". В помидоре главным веществом, снижающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, является ликопин и, что самое интересное, польза этого вещества не уменьшается даже при термической обработке. Так что смело добавляйте сочные помидоры не только в салат, но в любимые тушеные блюда.



7. Сельдерей для костей



Для тех, кто стремится сбросить вес, сельдерей стал настоящей палочкой-выручалочкой, ведь он некалорийный и им можно хрустеть вместо чипсов хоть целый день, не опасаясь за фигуру. Но если приглядеться повнимательнее, можно заметить сходство сельдерея с костями. И действительно, этот продукт, благодаря высокому содержанию кремния, регулирует минерализацию костей. Сельдерей для костейДля тех, кто стремится сбросить вес, сельдерей стал настоящей палочкой-выручалочкой, ведь он некалорийный и им можно хрустеть вместо чипсов хоть целый день, не опасаясь за фигуру. Но если приглядеться повнимательнее, можно заметить сходство сельдерея с костями. И действительно, этот продукт, благодаря высокому содержанию кремния, регулирует минерализацию костей.



8. Грейпфрут для груди



Округлая форма грейпфрута очень напоминает женскую грудь, а сам фрукт очень полезен для поддержания ее здоровья. В нем содержатся особые вещества — лимоноиды, которые способны предотвратить рак молочной железы. Грейпфрут для грудиОкруглая форма грейпфрута очень напоминает женскую грудь, а сам фрукт очень полезен для поддержания ее здоровья. В нем содержатся особые вещества — лимоноиды, которые способны предотвратить рак молочной железы.