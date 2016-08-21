Продукты, похожие на ту часть тела, для которой они полезны

Сегодня мы хотим поделиться с вами интересным наблюдением и наглядно показать, что зачастую продукты питания похожи на те органы, для которых они максимально полезны.
Удивительное рядом, следует только внимательнее присмотреться. Вот, например, необязательно быть экспертом по питанию, чтобы понять, для какой части нашего тела полезны грецкий орех или помидор. Достаточно просто взглянуть на продукты и, включив воображение, сопоставить с теми органами, на которые они похожи. Интересно, не правда ли?
1. Красное вино для крови
Сухое красное вино по виду напоминает кровь и это неслучайно. Терпкий напиток обладает свойством разжижать кровь, препятствую образованию сгустков и тромбов, что положительно сказывается на всей сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное умеренное употребление вина снижает уровень холестерина и помогает бороться со свободными радикалами, оказывая антиоксидантное действие.
2. Морковь для глаз
Еще в детстве мы усвоили, что морковь полезна для зрения. Действительно, в ней содержатся витамины, в том числе и бета-каротин, который положительным образом влияет на здоровье глаз. А теперь небольшой эксперимент. Нарежьте морковь кружочками и вы увидите, что ее срез похож на радужную оболочку.
3. Авокадо для женских органов
Авокадо по своей форме очень напоминает матку и действительно невероятно полезен для здоровья женской репродуктивной системы, главным образом за счет высокого содержания фолиевой кислоты. Старайтесь регулярно включать в свой рацион этот плод, чтобы забыть о гинекологических проблемах.
4. Моллюски для мужских органов
Морепродукты — это не только известные афродизиаки, но весьма полезный для мужского здоровья элемент рациона, богатый цинком. Особенно много его в моллюсках. Именно их и рекомендуется употреблять мужчинам в качестве профилактики заболеваний половой системы.
5. Имбирь для желудка
Корень имбиря, по форме напоминающий желудок, отлично справляется с такой проблемой, как тошнота. Кроме того, он обладает антибактериальным свойством и отлично помогает при отравлении.
6. Помидор для сердца
Возможно, по форме помидор и не сильно похож на сердце, но стоит только его разрезать, как вы увидите небольшие камеры, напоминающие структуру человеческого "моторчика". В помидоре главным веществом, снижающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, является ликопин и, что самое интересное, польза этого вещества не уменьшается даже при термической обработке. Так что смело добавляйте сочные помидоры не только в салат, но в любимые тушеные блюда.
7. Сельдерей для костей
Для тех, кто стремится сбросить вес, сельдерей стал настоящей палочкой-выручалочкой, ведь он некалорийный и им можно хрустеть вместо чипсов хоть целый день, не опасаясь за фигуру. Но если приглядеться повнимательнее, можно заметить сходство сельдерея с костями. И действительно, этот продукт, благодаря высокому содержанию кремния, регулирует минерализацию костей.
8. Грейпфрут для груди
Округлая форма грейпфрута очень напоминает женскую грудь, а сам фрукт очень полезен для поддержания ее здоровья. В нем содержатся особые вещества — лимоноиды, которые способны предотвратить рак молочной железы.
9. Грецкий орех
Высокая концентрация в грецких орехах полезных омега-3 жирных кислот обеспечивает нормальное функционирование мозга, на который они так похожи. Две половинки ядра напоминают полушария мозга со всеми извилинами. К тому же именно этот орех чаще всего называют "едой для серого вещества".
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