Как приготовить сервелат в домашних условиях

Ингредиенты
говядина – 250 гр.
свинина – 500 гр.
сало – 250 гр.
соль – 10 гр.
нитритная соль – 11 гр.
сахар – 2 гр.
черный молотый перец – 1 гр.
кардамон – 1 гр.
тмин – 1 гр.
смесь пищевых фосфатов – 2 гр.
коньяк – 30-40 мл.
ледяная вода – 150 мл.
коллагеновая оболочка – 1,2-1,5 м
Рецепт приготовления
1. Подготовить мясное сырье:
• мясо нарезать небольшими кусочками
• сало нарезать небольшим кубиком
2. Сало отправить в морозильную камеру
3. В мясо добавить обычную и нитритную соль – хорошо перемешать
4. Накрыть емкость с мясом и отправить в холодильник на 2-3 суток
5. Измельчить мясо и сало с помощью мясорубки (диаметр решетки – 4-5 мм)
6. Добавить в фарш все специи, коньяк и ледяную воду – хорошо вымесить фарш до липкого состояния и появления «белых нитей»
7. Чтобы фарш не нагревался в промежутках между работой с ним отправлять его в холодильник – температура мясного сырья не должна превышать 10-12 градусов
8. Подготовить оболочку: коллагеновую замочить на 15-20 минут в теплой подсоленной воде; свиную кишку замочить в холодной воде, а затем промыть под проточной водой
9. Набить фаршем оболочку, формируя колбасные батоны – должно получится 3-4 батона колбасы
10. Вывесить колбасные батоны для осадки на 8-10 часов при температуре 20-22 градусов
11. Отправить колбасные батоны в разогретую до 60-70 градусов духовку на 10 минут
12. Поднять температуру в духовке до 90 градусов и готовить коньячный сервелат до достижения 55-58 градусов в середине колбасного батона
13. Снизить температуру в духовке до 70-80 градусов
14. В поддон, установленный под колбасой, налить кипяток
15. Готовить коньячный сервелат до достижения 68-70 градусов в середине колбасного батона
16. Сразу же после термообработки окунуть коньячный сервелат в ледяную воду
17. Затем выдержать 10-20 минут под холодной проточной водой
18. Убрать колбасные батоны в холодильник на 10-12 часов
19. По желанию, готовую колбасу отправить вялиться на 5-10 дней при температуре 10-12 градусов.
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