Быстрый рецепт домашнего кваса

Ингредиенты
- сахар 200 гр.
- дрожжи 7 гр.
- цикорий растворимый 20 гр.
- лимонная кислота 1 чл.
- сок половины лимона.
- вода теплая 2,5 л.
- пластиковая бутыль объемом 3 л.
Рецепт приготовления
Засыпать все Ингредиенты в тару.
Залить. Лимонный сок и воду, температурой около 40 градусов Цельсия.
Удалить из пластиковой бутылки воздух и оставить в теплом месте приблизительно на два часа, или до того момента, пока бутылка не станет твердой.
Снова удалить воздух и оставить бутыль еще примерно на час.
Удалить воздух из бутыли в третий раз, оставить ее в теплом месте приблизительно на полчаса.
После этого убрать в холодильник до полного охлаждения.
Аккуратно открыть, стараясь избегать возникновения пены, разлить по бокалам.
Пить подано!
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