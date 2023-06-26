Четыре вкуса

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Быстрый рецепт домашнего кваса

Фото к рецепту: Быстрый домашний квас

Ингредиенты

  • сахар 200 гр.
  • дрожжи 7 гр.
  • цикорий растворимый 20 гр.
  • лимонная кислота 1 чл.
  • сок половины лимона.
  • вода теплая 2,5 л.
  • пластиковая бутыль объемом 3 л.

Рецепт приготовления

Засыпать все Ингредиенты в тару.

Залить. Лимонный сок и воду, температурой около 40 градусов Цельсия.

Удалить из пластиковой бутылки воздух и оставить в теплом месте приблизительно на два часа, или до того момента, пока бутылка не станет твердой.

Снова удалить воздух и оставить бутыль еще примерно на час.

Удалить воздух из бутыли в третий раз, оставить ее в теплом месте приблизительно на полчаса.

После этого убрать в холодильник до полного охлаждения.

Аккуратно открыть, стараясь избегать возникновения пены, разлить по бокалам.

Пить подано!

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