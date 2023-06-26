Быстрый рецепт домашнего кваса

Засыпать все Ингредиенты в тару.

Залить. Лимонный сок и воду, температурой около 40 градусов Цельсия.

Удалить из пластиковой бутылки воздух и оставить в теплом месте приблизительно на два часа, или до того момента, пока бутылка не станет твердой.

Снова удалить воздух и оставить бутыль еще примерно на час.

Удалить воздух из бутыли в третий раз, оставить ее в теплом месте приблизительно на полчаса.

После этого убрать в холодильник до полного охлаждения.

Аккуратно открыть, стараясь избегать возникновения пены, разлить по бокалам.

Пить подано!