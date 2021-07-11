Четыре вкуса

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Как приготовить дома кока-колу

Фото к рецепту: Домашняя кока-кола

Ингредиенты

  • коричневый сахар - 70 г.
  • вода горячая - 40 мл.
  • апельсин - 1 шт.
  • лайм - 1 шт.
  • лимон - 1 шт.
  • вода - 960 мл.
  • сахар - 400 г.
  • цедра сушеного апельсина - 2 ч.л
  • кориандр - 2 ч.л
  • мускатный орех - 1/2 ч.л
  • корица - 1/2 ч.л
  • ванильный сахар - 5 г.
  • газировка - 500 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты.

Сварите карамель.

Добавьте цедру, остальные специи, сахар.

Доведите до кипения.

В остывшуюся массу добавьте свежий фреш.

Добавьте газировку.

Все готово.

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