Как приготовить дома кока-колу

Ингредиенты
- коричневый сахар - 70 г.
- вода горячая - 40 мл.
- апельсин - 1 шт.
- лайм - 1 шт.
- лимон - 1 шт.
- вода - 960 мл.
- сахар - 400 г.
- цедра сушеного апельсина - 2 ч.л
- кориандр - 2 ч.л
- мускатный орех - 1/2 ч.л
- корица - 1/2 ч.л
- ванильный сахар - 5 г.
- газировка - 500 мл
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте все ингредиенты.
Сварите карамель.
Добавьте цедру, остальные специи, сахар.
Доведите до кипения.
В остывшуюся массу добавьте свежий фреш.
Добавьте газировку.
Все готово.
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