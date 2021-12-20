Свинина с грибами и ананасами

Ингредиенты
свинина – 800 гр. - 1 кг.
ананас – 1 банка
шампиньоны – 400 гр.
сыр – 150 гр.
лук – 2 шт.
соус соевый – 5 ст.л.
соль
перец, масло
Рецепт приготовления
Свинину нарезают, солят, перчат, обжаривают на масле с двух сторон, нарезают соломкой.
Шинкуют тем же манером грибы с луком и обжаривают до испарения влаги.
Измельчают консервированные ананасы, заливают на 20 минут соевым соусом.
Укладывают в форму слоями мясо, лук с грибами, ананасы с соусом и сыр.
Вливают немного сока из ананасов, посыпают блюдо миндалем и отправляют для запекания в духовку на 20 минут.
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