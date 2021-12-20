Свинина с грибами и ананасами

свинина – 800 гр. - 1 кг.

ананас – 1 банка

шампиньоны – 400 гр.

сыр – 150 гр.

лук – 2 шт.

соус соевый – 5 ст.л.

соль

перец, масло

Рецепт приготовления

Свинину нарезают, солят, перчат, обжаривают на масле с двух сторон, нарезают соломкой.

Шинкуют тем же манером грибы с луком и обжаривают до испарения влаги.

Измельчают консервированные ананасы, заливают на 20 минут соевым соусом.

Укладывают в форму слоями мясо, лук с грибами, ананасы с соусом и сыр.

Вливают немного сока из ананасов, посыпают блюдо миндалем и отправляют для запекания в духовку на 20 минут.