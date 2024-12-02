Вкусная куриная грудка с ананасами

Ингредиенты
- куриное филе 2 шт.
- ананасы консервированные кольцами
- сыр твердый 150 г
- сметана 2 ст.л.
- майонез 2 ст.л.
- соевый соус 2 ст.л.
- любимые специи
Рецепт приготовления
К майонезу добавляем сметану, соевый соус и любимые специи.
Все перемешиваем.
Куриное филе нарезаем на средние по размеру кусочки и делаем надрезы по всей поверхности.
Смазываем каждый кусочек подготовленным заранее соусом и выкладываем ананасы.
Посыпаем все тертым сыром и отправляем в духовку на 30-35 минут.
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