Вкусная куриная грудка с ананасами

К майонезу добавляем сметану, соевый соус и любимые специи.

Все перемешиваем.

Куриное филе нарезаем на средние по размеру кусочки и делаем надрезы по всей поверхности.

Смазываем каждый кусочек подготовленным заранее соусом и выкладываем ананасы.

Посыпаем все тертым сыром и отправляем в духовку на 30-35 минут.