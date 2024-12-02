Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 583 подписчика

Свежие комментарии

Вкусная куриная грудка с ананасами

Фото к рецепту: Куриная грудка с ананасами

Ингредиенты

  • куриное филе 2 шт.
  • ананасы консервированные кольцами
  • сыр твердый 150 г
  • сметана 2 ст.л.
  • майонез 2 ст.л.
  • соевый соус 2 ст.л.
  • любимые специи

Рецепт приготовления

К майонезу добавляем сметану, соевый соус и любимые специи.

Все перемешиваем.

Куриное филе нарезаем на средние по размеру кусочки и делаем надрезы по всей поверхности.

Смазываем каждый кусочек подготовленным заранее соусом и выкладываем ананасы.

Посыпаем все тертым сыром и отправляем в духовку на 30-35 минут.

Ссылка на первоисточник
куриная грудка
рецепты из курицы
рецепты
приготовление
куриное филе
завтрак
ужин
Вкусно — и точка
еда
ананасы
готовка
д. Курица
пл. Побед

Картина дня

наверх