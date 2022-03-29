Рецепт батона-гармошки с сыром, помидорами и чесночным маслом

Ингредиенты
батон - 1 шт.
сливочное масло - 100 гр.
чеснок - 2-3 зубчика
соль
сыр - 150 гр.
помидоры - 2 шт.
зелень
Рецепт приготовления
1. Сливочное масло смешайте с солью, чесноком и зеленью
2. Нарежьте помидоры и сыр
3. Батон нарежьте тонкими ломтиками, не доходя до конца несколько сантиметров
4. Каждый ломтик смажьте чесночным маслом, затем в прорези выложите помидоры и сыр
5. Выпекайте 10-12 минут в разогретой до 200 градусов духовке
*Такой батон можно сделать с любой начинкой
Приятного аппетита!
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