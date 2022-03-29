Четыре вкуса

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Рецепт батона-гармошки с сыром, помидорами и чесночным маслом

Фото к рецепту: Батон-гармошка с чесночным маслом, помидорами и сыром

Ингредиенты

батон - 1 шт.

сливочное масло - 100 гр.

чеснок - 2-3 зубчика

соль

сыр - 150 гр.

помидоры - 2 шт.

зелень

Рецепт приготовления

1. Сливочное масло смешайте с солью, чесноком и зеленью

2. Нарежьте помидоры и сыр

3. Батон нарежьте тонкими ломтиками, не доходя до конца несколько сантиметров

4. Каждый ломтик смажьте чесночным маслом, затем в прорези выложите помидоры и сыр

5. Выпекайте 10-12 минут в разогретой до 200 градусов духовке

*Такой батон можно сделать с любой начинкой

Приятного аппетита!

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