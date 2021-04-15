Пасхальный кулич всего за час

Пошаговый рецепт приготовления

В тёплое молоко высыпьте 1 ч.л. сахара и дрожжи, перемешайте. Просейте туда же 100 гр муки высшего сорта. Замешайте опару, убирите в тёплое место на 10-15 минут. Яйца взбейте с солью, постепенно добавьте 100 гр сахара. Взбейте до белой пены, затем соедините с опарой. Перемешайте.

Масло предварительно растопите, и тоже добавьте в тесто, вместе с ванилином, лимонной цедрой. Затем подсыпьте оставшуюся муку, просеивая через сито в дрожжевую массу. Замешайте тесто. Изюм обсыпьте мукой и добавьте в тесто. Разлодите в бумажные формы. нагрейте духовку до 180 гр , тем временем дайте постоять тесту в формах. Выпекайте сорок минут. Шпажкой проверьте готовность кулича. Готовые куличи украсьте глазурью и посыпками.