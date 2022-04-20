Рецепт пасхального кулича без замеса теста

Сначала приготовим опару. В глубокую миску вливаем 150 мл теплого молока, добавляем 2 ч.л. сухих дрожжей (я использовала быстродействующие дрожжи Сафмомент), 1 ч.л. сахара и 3 ст.л. муки. (муку и сахар берем из общего количества). Перемешиваем. Миску сверху закрываем чистым кухонным полотенцем и оставляем минут на 10.

В миске смешиваем муку, 120 г сахара, ¼ ч.л. соли и ванилин.

Добавляем опару, 2 яйца и мягкое сливочное масло. Хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой до однородной консистенции.

Тесто должно получиться мягким и липким.

Миску с тестом закрываем полотенцем и оставляем подходить на 2-2,5 часа.

Изюм хорошо моем, заливаем кипятком и оставляем минут на 10.

Затем воду сливаем и просушиваем изюм при помощи бумажных салфеток или полотенец.

Тесто хорошо подошло, оно увеличилось примерно в 2,5-3 раза (у меня тесто стояло 2 часа).

Добавляем в тесто изюм и перемешиваем силиконовой лопаткой.

Раскладываем тесто по формам (я использовала силиконовые формы диаметром 10 и 13 см).

Тесто раскладываем столовой ложкой, ложку периодически смачиваем в воде, чтобы не прилипало тесто.

Формы с тестом закрываем полотенцем и оставляем на расстойку на 20 минут.

Выпекаем куличи в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, на среднем уровне, примерно 30 минут. Время выпекания будет зависеть от размеров кулича и особенностей вашей духовки.

Готовые куличи аккуратно вынуть из формы и положить их набок, сверху закрыть полотенцем и оставить их в таком положении до полного остывания.

Теперь приготовим глазурь.

1 ч.л.желатина залить 2 ст.л. воды и оставить набухать на 10 минут.

В небольшую кастрюльку или сотейник всыпать 1 стакан сахара, добавить 4 ст.л. воды. Кастрюлю поставить на плиту на средний огонь. Сахар должен полностью раствориться. Долго уваривать сироп не надо. Как только сахар растворился, сироп стал прозрачным, кастрюлю снимаем с плиты. Добавляем в сироп 1 ст.л. лимонного сока и набухший желатин. Взбиваем миксером на высокой скорости 2-3 минуты. Масса должна побелеть и стать более густой.

Нанести глазурь на куличи и украсить их кондитерской посыпкой.

Кушать подано!