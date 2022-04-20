Рецепт пасхального кулича без замеса теста

Ингредиенты
- тесто:
- мука – 380 г
- яйца – 2 шт.
- масло сливочное – 100 г
- молоко – 150 мл
- дрожжи сухие – 2 ч.л.
- ванилин – 1г
- сахар – 120 г
- соль – ¼ ч.л.
- изюм – 130 г
- глазурь:
- желатин – 1 ч.л.
- вода – 6 ст.л.
- сахар – 1 ст.
- лимонный сок – 1 ст.л.
рецепт приготовления
Сначала приготовим опару. В глубокую миску вливаем 150 мл теплого молока, добавляем 2 ч.л. сухих дрожжей (я использовала быстродействующие дрожжи Сафмомент), 1 ч.л. сахара и 3 ст.л. муки. (муку и сахар берем из общего количества). Перемешиваем. Миску сверху закрываем чистым кухонным полотенцем и оставляем минут на 10.
В миске смешиваем муку, 120 г сахара, ¼ ч.л. соли и ванилин.
Добавляем опару, 2 яйца и мягкое сливочное масло. Хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой до однородной консистенции.
Тесто должно получиться мягким и липким.
Миску с тестом закрываем полотенцем и оставляем подходить на 2-2,5 часа.
Изюм хорошо моем, заливаем кипятком и оставляем минут на 10.
Затем воду сливаем и просушиваем изюм при помощи бумажных салфеток или полотенец.
Тесто хорошо подошло, оно увеличилось примерно в 2,5-3 раза (у меня тесто стояло 2 часа).
Добавляем в тесто изюм и перемешиваем силиконовой лопаткой.
Раскладываем тесто по формам (я использовала силиконовые формы диаметром 10 и 13 см).Тесто раскладываем столовой ложкой, ложку периодически смачиваем в воде, чтобы не прилипало тесто.
Формы с тестом закрываем полотенцем и оставляем на расстойку на 20 минут.
Выпекаем куличи в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, на среднем уровне, примерно 30 минут. Время выпекания будет зависеть от размеров кулича и особенностей вашей духовки.
Готовые куличи аккуратно вынуть из формы и положить их набок, сверху закрыть полотенцем и оставить их в таком положении до полного остывания.
Теперь приготовим глазурь.
1 ч.л.желатина залить 2 ст.л. воды и оставить набухать на 10 минут.
В небольшую кастрюльку или сотейник всыпать 1 стакан сахара, добавить 4 ст.л. воды. Кастрюлю поставить на плиту на средний огонь. Сахар должен полностью раствориться. Долго уваривать сироп не надо. Как только сахар растворился, сироп стал прозрачным, кастрюлю снимаем с плиты. Добавляем в сироп 1 ст.л. лимонного сока и набухший желатин. Взбиваем миксером на высокой скорости 2-3 минуты. Масса должна побелеть и стать более густой.
Нанести глазурь на куличи и украсить их кондитерской посыпкой.
Кушать подано!
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