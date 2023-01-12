Готовим филе цыпленка с ананасами
Ингредиенты
- ананас (консервированный, кольца) - 4 шт.
- филе цыпленка отварное - 200 гр.
- майонез - 2 ст.л.
- сыр твердый - 100 гр.
- перец красный молотый - 1/ 2 ч.л.
- кунжут
Рецепт приготовления
Филе цыпленка порезать небольшими брусочками и выложить на кольца ананаса.
Присыпать немного сыром и добавить майонез.
Поперчить и добавить оставшийся сыр.
При желании, посыпать кунжутом.
Запечь под грилем 4-5 мин. сыр должен расплавиться и чуть-чуть подрумяниться.
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