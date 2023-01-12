Четыре вкуса

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Готовим филе цыпленка с ананасами

Фото к рецепту: Филе цыплёнка, с ананасами под сырной шапочкой

Ингредиенты

  • ананас (консервированный, кольца) - 4 шт.
  • филе цыпленка отварное - 200 гр.
  • майонез - 2 ст.л.
  • сыр твердый - 100 гр.
  • перец красный молотый - 1/ 2 ч.л.
  • кунжут

Рецепт приготовления

Филе цыпленка порезать небольшими брусочками и выложить на кольца ананаса.

Присыпать немного сыром и добавить майонез.

Поперчить и добавить оставшийся сыр.

При желании, посыпать кунжутом.

Запечь под грилем 4-5 мин. сыр должен расплавиться и чуть-чуть подрумяниться.

Фото рецепта

Филе цыплёнка, с ананасами под сырной шапочкой: шаг 1Филе цыплёнка, с ананасами под сырной шапочкой: шаг 2Филе цыплёнка, с ананасами под сырной шапочкой: шаг 3Филе цыплёнка, с ананасами под сырной шапочкой: шаг 4
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