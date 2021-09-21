Вкусное мясо алла-пиццайола

Ингредиенты
- свинина - 3 стейка (по 200-250 гр)
- растительное масло - 2 ст.л.
- сливочное масло - 20 гр
- лук - 1 головка
- рубленые помидоры в собственном соку - 450 гр
- итальянские травы - 1 ч.л.
- хлопья чили - 1/4 ч.л.
- соль - 0.5 ч.л
- сахар - 0.5 ч.л
Рецепт приготовления
1. Стейки посолить и поперчить с двух сторон
2. Влейте в сковороду растительное и сливочное масло и разогрейте
3. Обжарьте мясо с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 5-6 минут
4. Переложите готовые стейки под фольгу
5. Нарежьте лук
6. На сковороде, где готовилось мясо, обжарьте его в течение 3-4 минут
7. Пложите к нему помидоры, соль,итальянские травы, хлопья чили и сахар
8. Варите соус под закрытой крышкой 1-2 минуты
9. Положите мясо в соус и тушите 10-15 минут
Кушать подано!