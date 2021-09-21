Четыре вкуса

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Вкусное мясо алла-пиццайола

Фото к рецепту: Мясо алла-пиццайола

Ингредиенты

  • свинина - 3 стейка (по 200-250 гр)
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • сливочное масло - 20 гр
  • лук - 1 головка
  • рубленые помидоры в собственном соку - 450 гр
  • итальянские травы - 1 ч.л.
  • хлопья чили - 1/4 ч.л.
  • соль - 0.5 ч.л
  • сахар - 0.5 ч.л

Рецепт приготовления

1. Стейки посолить и поперчить с двух сторон

3. Обжарьте мясо с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 5-6 минут

4. Переложите готовые стейки под фольгу

5. Нарежьте лук

6. На сковороде, где готовилось мясо, обжарьте его в течение 3-4 минут

7. Пложите к нему помидоры, соль,итальянские травы, хлопья чили и сахар

8. Варите соус под закрытой крышкой 1-2 минуты

9. Положите мясо в соус и тушите 10-15 минут

Кушать подано!

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