Вкусное мясо алла-пиццайола

Рецепт приготовления

1. Стейки посолить и поперчить с двух сторон

2. Влейте в сковороду растительное и сливочное масло и разогрейте

3. Обжарьте мясо с двух сторон до золотистой корочки, примерно по 5-6 минут

4. Переложите готовые стейки под фольгу

5. Нарежьте лук

6. На сковороде, где готовилось мясо, обжарьте его в течение 3-4 минут

7. Пложите к нему помидоры, соль,итальянские травы, хлопья чили и сахар

8. Варите соус под закрытой крышкой 1-2 минуты

9. Положите мясо в соус и тушите 10-15 минут

Кушать подано!