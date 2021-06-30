Отличный салат из огурцов на зиму

Ингредиенты
- огурец — 2 кг.
- морковь — 1 шт.
- лук репчатый — 2 шт.
- соль 1,5 ст.л.
- сахар — 3 ст.л.
- уксус (9%) — 9 ст.л.
- масло растительное (без запаха) — 10 ст.л.
- перец черный (горошком) — 6 шт.
- чеснок — 4 зуб.
Рецепт приготовления
Огурцы промойте, обрежьте попки.
Залейте водой и оставьте на 1 час.
Очистите и промойте морковь, лук и чеснок.
Морковь нарежьте тонкими кружочками, лук тонкими полукольцами, огурцы тонкими кружочками, чеснок слайсами.
Переложите нарезанные овощи в казан, добавьте: соль, сахар, уксус, растительное масло, черный перец горошком.
Перемешайие накройте крышкой и оставьте на 1 час.
Через час перемешайте и оставьте еще на один час.
Затем поставьте казан на огонь и доведите до кипения, периодически перемешивая.
Накройте крышкой и варите 15 минут.
Тем временем стерилизуйте тщательно промытые крышки и банки.
Положите кипящий салат в горячие стерилизованные банки, слегка утрамбуйте и залейте соком, закупорьте горячими стерилизованными крышками.
Переверните банки крышками вниз, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Кушать подано!
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