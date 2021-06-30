Четыре вкуса

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Отличный салат из огурцов на зиму

Фото к рецепту: Закусочный салат из огурцов на зиму

Ингредиенты

  • огурец — 2 кг.
  • морковь — 1 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • соль 1,5 ст.л.
  • сахар — 3 ст.л.
  • уксус (9%) — 9 ст.л.
  • масло растительное (без запаха) — 10 ст.л.
  • перец черный (горошком) — 6 шт.
  • чеснок — 4 зуб.

Рецепт приготовления

Огурцы промойте, обрежьте попки.

Залейте водой и оставьте на 1 час.

Очистите и промойте морковь, лук и чеснок.

Морковь нарежьте тонкими кружочками, лук тонкими полукольцами, огурцы тонкими кружочками, чеснок слайсами.

Переложите нарезанные овощи в казан, добавьте: соль, сахар, уксус, растительное масло, черный перец горошком.

Перемешайие накройте крышкой и оставьте на 1 час.

Через час перемешайте и оставьте еще на один час.

Затем поставьте казан на огонь и доведите до кипения, периодически перемешивая.

Накройте крышкой и варите 15 минут.

Тем временем стерилизуйте тщательно промытые крышки и банки.

Положите кипящий салат в горячие стерилизованные банки, слегка утрамбуйте и залейте соком, закупорьте горячими стерилизованными крышками.

Переверните банки крышками вниз, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Кушать подано!

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