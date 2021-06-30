Отличный салат из огурцов на зиму

Рецепт приготовления

Огурцы промойте, обрежьте попки.

Залейте водой и оставьте на 1 час.

Очистите и промойте морковь, лук и чеснок.

Морковь нарежьте тонкими кружочками, лук тонкими полукольцами, огурцы тонкими кружочками, чеснок слайсами.

Переложите нарезанные овощи в казан, добавьте: соль, сахар, уксус, растительное масло, черный перец горошком.

Перемешайие накройте крышкой и оставьте на 1 час.

Через час перемешайте и оставьте еще на один час.

Затем поставьте казан на огонь и доведите до кипения, периодически перемешивая.

Накройте крышкой и варите 15 минут.

Тем временем стерилизуйте тщательно промытые крышки и банки.

Положите кипящий салат в горячие стерилизованные банки, слегка утрамбуйте и залейте соком, закупорьте горячими стерилизованными крышками.

Переверните банки крышками вниз, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Кушать подано!