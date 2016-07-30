А что, если приготовить балык дома? Простейший рецепт безумно вкусного мяса!

Ингредиенты
- 3 куриных филе (примерно 500 г)
- 250 г крупной соли
- 1 ст. л. смеси перцев
- 50 мл коньяка
Приготовление
- Вымой куриные грудки и протри насухо. Смешай соль, перец и коньяк. Нарежь куриное филе на тонкие ломтики, если хочешь получить более острый и насыщенный вкус. Можно оставить филе в виде цельного куска, всё зависит от твоих предпочтений.
- При желании можно добавить ароматных трав к маринаду: подойдут прованские травы, тимьян, базилик и даже размельченный лавровый лист. Коньяк можно заменить ромом, виски или бренди. Помести филе в закрывающуюся форму, щедро смазав маринадом со всех сторон. Поставь мясо на сутки в холодильник.
- Достань мясо их холодильника и промой от специй, хорошо вытри. Замотай филе в марлю или полотенце и поставь его еще на сутки в холодильник.
- Наслаждайся выдержанным вкусом домашнего балыка! Если не знать, что балык приготовлен из куриного филе, его легко можно перепутать с рыбой слабого посола: Очень нежными и ароматными получаются кусочки…Приятного Аппетита!
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