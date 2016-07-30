Четыре вкуса

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А что, если приготовить балык дома? Простейший рецепт безумно вкусного мяса!

А что, если приготовить балык дома? Простой рецепт вкуснейшего мяса!

Ингредиенты

  • 3 куриных филе (примерно 500 г)
  • 250 г крупной соли
  • 1 ст. л. смеси перцев
  • 50 мл коньяка

Приготовление

  1. Вымой куриные грудки и протри насухо. Смешай соль, перец и коньяк. Нарежь куриное филе на тонкие ломтики, если хочешь получить более острый и насыщенный вкус. Можно оставить филе в виде цельного куска, всё зависит от твоих предпочтений.
    балык из курицы
  2. При желании можно добавить ароматных трав к маринаду: подойдут прованские травы, тимьян, базилик и даже размельченный лавровый лист. Коньяк можно заменить ромом, виски или бренди. Помести филе в закрывающуюся форму, щедро смазав маринадом со всех сторон. Поставь мясо на сутки в холодильник.
  3. Достань мясо их холодильника и промой от специй, хорошо вытри. Замотай филе в марлю или полотенце и поставь его еще на сутки в холодильник.
  4. Наслаждайся выдержанным вкусом домашнего балыка! Если не знать, что балык приготовлен из куриного филе, его легко можно перепутать с рыбой слабого посола: Очень нежными и ароматными получаются кусочки…Приятного Аппетита!

 

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