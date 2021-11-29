Готовим биточки из крабовых палочек

Ингредиенты
крабовые палочки - 200 гр.
сыр твёрдый - 150 гр.
яйца - 2 шт.
мука пшеничная - 5 ст.л.
масло растительное (для жарки) - 2 ст.л
Рецепт приготовления
Крабовые палочки измельчить в блендере, добавить яйца, тёртый на мелкой тёрке сыр, 2 столовой ложки муки, хорошо перемешать.
По желанию можно добавить зубчик чеснока.
Если необходимо, добавить соль, но я не добавляю так как в сыре и в палочках соли достаточно.
Из полученной массы сформировать котлетки и обвалять их в муке.
Сковороду с растительным маслом хорошо нагреть, жарить котлетки по 2 минуты с каждой стороны.
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