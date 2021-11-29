Четыре вкуса

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Готовим биточки из крабовых палочек

Фото к рецепту: Биточки из крабовых палочек

Ингредиенты

крабовые палочки - 200 гр.

сыр твёрдый - 150 гр.

яйца - 2 шт.

мука пшеничная - 5 ст.л.

масло растительное (для жарки) - 2 ст.л

Рецепт приготовления

Крабовые палочки измельчить в блендере, добавить яйца, тёртый на мелкой тёрке сыр, 2 столовой ложки муки, хорошо перемешать.

По желанию можно добавить зубчик чеснока.

Если необходимо, добавить соль, но я не добавляю так как в сыре и в палочках соли достаточно.

Из полученной массы сформировать котлетки и обвалять их в муке.

Сковороду с растительным маслом хорошо нагреть, жарить котлетки по 2 минуты с каждой стороны.

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