Готовим биточки из крабовых палочек

крабовые палочки - 200 гр.

сыр твёрдый - 150 гр.

яйца - 2 шт.

мука пшеничная - 5 ст.л.

масло растительное (для жарки) - 2 ст.л

Рецепт приготовления

Крабовые палочки измельчить в блендере, добавить яйца, тёртый на мелкой тёрке сыр, 2 столовой ложки муки, хорошо перемешать.

По желанию можно добавить зубчик чеснока.

Если необходимо, добавить соль, но я не добавляю так как в сыре и в палочках соли достаточно.

Из полученной массы сформировать котлетки и обвалять их в муке.

Сковороду с растительным маслом хорошо нагреть, жарить котлетки по 2 минуты с каждой стороны.